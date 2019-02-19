Под Ростовом перекрыли трассу М-4 после ДТП с шестью погибшими

На автодороге М-4 "Дон" в Ростовской области перекрыли движение в московском направлении, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, около 13:20 водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter, везший 17 пассажиров по маршруту Миллерово - Ростов, врезался в стоявший в левом ряду "КамАЗ" дорожной службы - в этом месте шла очистка металлического ограждения дороги. Автобус опрокинулся.

Сообщается о шести погибших и семи пострадавших. На месте аварии работают пять бригад скорой помощи. Двое взрослых и один ребенок доставлены в больницу.

Для устранения последствий происшествия привлечены 27 человек и 11 единиц техники.