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19.02.2019 15:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ростовом перекрыли трассу М-4 после ДТП с шестью погибшими

Текст: Роман Мерзляков (Ростов-на-Дону)

На автодороге М-4 "Дон" в Ростовской области перекрыли движение в московском направлении, сообщает РИА Новости.

В Дагестане произошло ДТП с пятью пострадавшими

По предварительным данным, около 13:20 водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter, везший 17 пассажиров по маршруту Миллерово - Ростов, врезался в стоявший в левом ряду "КамАЗ" дорожной службы - в этом месте шла очистка металлического ограждения дороги. Автобус опрокинулся.

Сообщается о шести погибших и семи пострадавших. На месте аварии работают пять бригад скорой помощи. Двое взрослых и один ребенок доставлены в больницу.

Для устранения последствий происшествия привлечены 27 человек и 11 единиц техники.

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