Подъем - 6.00, 6.10 - зарядка, 7.30 - завтрак, 9.00 - научная деятельность... Разминка для ума - и что же это за организация? Впрочем, не теряйте времени. Угадать невозможно. Это распорядок дня личного состава самого невероятного проекта нашей армии: инновационного технополиса ЭРА.

ЭРА расшифровывается как "элита российской армии". Расположен технополис на берегу Черного моря, в Анапе.

Есть много вариаций шуток на тему: если такие умные, то почему строем не ходите? Здесь такой юмор не встретит понимания: как раз умные и ходят строем. В минобороны сегодня 16 научных рот, четыре из которых в Анапе. В перспективе будет еще больше. И да, представьте, эти солдаты не просто умные, их интеллект превышает среднестатистический уровень сверстников.

Попасть сюда сложно. Мало быть одаренным выпускником гражданского вуза. В научные роты берут ребят с научными достижениями и патентами в сферах, которые интересны военным.

Фото: Сергей Михеев

А чтобы попасть в военный технополис, нужно еще раз пройти отбор и доказать, что ты сможешь создавать разработки, которые защитят страну от любых атак. Хоть реальных, хоть в виртуальном пространстве.

"У меня за плечами бакалавриат и магистратура, в родном Калининграде занимался по профилю "проектирование судов и морских сооружений", - рассказывает Александр Кириченко. - Сначала служил в 1-й научной роте ВМФ в Санкт-Петербурге. Там узнал о технополисе ЭРА - выдержал еще один конкурс и в числе 20 солдат прибыл сюда".

Живут по распорядку дня обычной в/ч.

"Наши новобранцы первое время даже пытались петь по пути в столовую, - улыбается руководитель пресс-службы ЭРА Светлана Рябова. - Но потом мы попросили от этого отказаться. Все-таки это технополис".

Солдаты живут в комнатах по два человека. Со всеми удобствами: на двоих душ и туалет. С балкона открывается потрясающий вид на песчаные дюны и на море. Если так можно выразиться, то это казарма в формате 3-4-звездочного отеля.

На территории роботизированные солнечные панели, скамейки с зарядными устройствами и Wi-Fi. Есть крытый бассейн, тренажерный зал, всесезонный Ледовый дворец. Ну и футуристические электромобили дополняют вид.

Сравнить ЭРА ни с чем нельзя. Аналогов нет. Эффект ирреальности увиденного усиливает контраст. Вот солдат бежит на зарядку. А с 9.00 до 13.00 у него по распорядку "научная деятельность". Накидывает белоснежный халат и в научно-лабораторном корпусе разрабатывает искусственную кожу (правильно: осваивает сферу тканевой инженерии), тестирует роботов-разведчиков, экспериментирует с техническим зрением. И еще делает много вещей, которые даже выговорить сложно. С точки зрения обывателя: занимаются научной фантастикой. 18 специализированных лабораторий технополиса оборудованы по последнему слову техники.

Перспективы технополиса в цифрах: 17 га территории (7 освоено, еще 10 в состоянии освоения); 1400 квартир для молодых ученых; 2100 рабочих мест. Фото: Предоставлено министерством обороны РФ

...Рабочий день продолжается. На часах 13.00. Инновации инновациями, а обед по распорядку. Руки здесь не моют, а опускают в футуристического вида дезинфектор. Питаются по системе "шведский стол". Сегодня у ребят на выбор несколько салатов. На первое - борщ или суп. На второе тефтели из говядины, свинина тушеная, птица отварная. На гарнир можно взять плов с овощами, кашу гречневую, капусту. Для любителей - сало-шпик или карамель (неожиданный десерт, но о вкусах не спорят). Запиваешь фруктово-ягодным соком, получаешь час на послеобеденный отдых. И с 15.10 до 17.00 опять идешь двигать науку: 3D-модели, суперкомпьютеры, программы-щиты от кибератак.

Провоцирую парней: "Прорывные идеи в голову по распорядку ведь не приходят?". Отвечают: "Если захватил какой-то проект, то можно работать над ним и после ужина. Обращаешься к начальнику лаборатории и к командиру роты. Они дадут добро - в рамках распорядка".

Работать можно и не только в лабораториях. В жилом корпусе есть компьютерный класс с выходом в интернет. Прямо в помещении роты. Вышел из своей комнаты, несколько шагов по коридору - и ты уже в мире своих прорывных идей и грядущих открытий.

Конечно, хочется спросить: что конкретное вы сейчас разрабатываете? Экзоскелет, который сделает солдата суперменом? Биороботов?

Чтобы попасть в команду создателей оружия и технологий будущего, нужно выдержать жесткий отбор. Конкурс в ЭРА достигает 15 человек на место. Фото: Сергей Михеев Чтобы попасть в команду создателей оружия и технологий будущего, нужно выдержать жесткий отбор. Конкурс в ЭРА достигает 15 человек на место.

Будем реалистами: оружие и технологии завтрашнего дня - секретны. Завтра о них и узнаем.

А может, не узнаем никогда.

У солдата, проходящего срочную в ЭРА, есть три пути. Можно продолжить службу в Вооруженных силах с присвоением звания лейтенант. Могут позвать в оборонку. И наконец, если хорошо себя зарекомендовал, есть шанс остаться в ЭРА.

Калининградец Александр Кириченко так и поступил. 12 декабря закончил срочную и сразу получил от начальника лаборатории майора Романа Коваленко предложение продолжить работу штатным специалистом.

Война войной, т.е. инновации инновациями, а обед у солдата по распорядку. Повара в технополисе тоже на высоте. Фото: Предоставлено министерством обороны РФ

Сейчас технополис работает по восьми направлениям: от разработок в сфере искусственного интеллекта до биоинженерных технологий. В ближайшее время будет создано девятое: в интересах ВМФ. Речь идет о новых автономных беспилотных надводных и подводных аппаратах. А это совпадает со студенческой мечтой Александра: придумать, создать и воплотить в металле прорывной военно-морской проект.

Проявляю осторожный скепсис: "На это ведь можно и всю жизнь положить?" - "Совсем необязательно, - уверен Александр. - Кто-то укладывается в два-три года. Есть примеры, я именно на них равняюсь. Главное - чтобы самому участвовать в полном цикле: от идеи до реализации".

"Замысел создания технополиса обусловлен необходимостью сокращения времени от появления идеи до ее реализации в виде образцов вооружения и военной техники, - рассказывает подполковник Андрей Башкирцев. - Чтобы на выходе мы могли получить готовый образец в сжатые сроки. Сокращение времени достигается прежде всего за счет того, что у нас есть возможность реализовать все этапы жизненного цикла создания вооружений: от идеи до образца. К нам приходят с идеей, мы проводим ее оценку и экспертизу, и в случае если они интересны минобороны, приступаем к реализации".

На территории технополиса роботизированные солнечные панели, скамейки с зарядными устройствами и Wi-Fi, бассейн и Ледовый дворец

У Андрея Сергеевича сложная должность: он - начальник научно-исследовательского отдела экспертизы инновационных проектов и научно-исследовательской деятельности. Среди задач - организация отбора и экспертизы инновационных проектов. Предложить свое гениальное изобретение может каждый. Заходите на сайт технополиса (www.era-tehnopolis.ru/ideas/work), заполняете форму, прикрепляете необходимые файлы - и все, ваш проект в банке идей. Можно подать заявку и как одинокий гений, и как юрлицо.

- Сколько проектов в работе? - спрашиваю у подполковника.

- С лета прошлого года взяли на экспертизу порядка 200.

- Много идей отсекаете?

В прорывных технологиях все должно быть прекрасно: красиво окрашенная авиационная ракета, по мнению молодых ученых, и полетит красиво: точно в цель. Фото: Сергей Михеев

- Примерно 80%. Если проект не относится к тематике технополиса или носит слишком общий характер, подан с нарушением требований, что не позволяет сделать заключение о целесообразности его проработки. Или если идеи не могут быть реализованы на текущем уровне развития технологий.

- Например?

- Создание космического корабля на атомной тяге для полета на Венеру. Неактуально...

Совет изобретателям: сосредоточьтесь на роботах с элементами искусственного интеллекта. Вот это - актуальный проект.

И наконец материальный фактор. Платить молодым ученым обещают от 60 000 до 80 000 рублей в месяц в зависимости от должности. В перспективе от 110 000 до 130 000 - по мере наращивания научно-исследовательского потенциала. Ну а чуть в более отдаленной перспективе, с учетом премий, доходы лучших умов составят от 150 000 до 167 000. Но это не фиксированная зарплата. Финансовое благополучие будет прямо зависеть от эффективности разработок и от доходов технополиса.