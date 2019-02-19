Глава Адыгеи встретился с представителями адыгской диаспоры Турции

Глава республики Мурат Кумпилов обсудил с председателем КАФФЕД (Федерация кавказских ассоциаций Турции) Яшаром Асланкая и председателем КАФИАД (Бизнес-ассоциация Турции) Юсуфом Таймазом вопросы укрепления делового и культурного сотрудничества Адыгеи и адыгской диаспоры Турции.

Во встрече приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, руководитель Администрации Главы РА и КМ РА Мурат Тхакушинов, заместитель премьер-министра Вячеслав Сапиев, а также члены Кабинета министров РА, руководство АРИГИ им. Т. Керашева и ОД "Адыгэ-Хасэ - Черкесский парламент".

Была отмечена особая роль встреч подобного формата в развитии дружеских связей с адыгской диаспорой Турции, а также укреплении многостороннего сотрудничества между Россией и Турцией.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что на уровне руководства двух стран найдено взаимопонимание по многим вопросам стратегического партнерства.

"Это, в свою очередь, открывает широкие возможности для тесного взаимодействия Адыгеи с адыгской диаспорой Турции. Вместе с тем мы понимаем, насколько ответственно наше сотрудничество для дальнейшего укрепления международных отношений наших стран. Мы открыты к диалогу по всем вопросам, которые касаются экономики, совместных бизнес-проектов, образовательных и медицинских программам, а также, что особенно важно, - сохранения и изучения адыгского языка и культуры", - сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики также подчеркнул, что данная встреча проходит в преддверии официального визита делегации Адыгеи в Турцию, и необходимо определить общие интересы сторон для будущего диалога.

В ходе мероприятия представители КАФФЕД и КАФИАД отметили, что парламент Турции выступает за развитие поступательного сотрудничества с Российской Федерацией. Для предстоящего визита делегации Адыгеи в Турцию было предложено детально остановиться на вопросах укрепления деловых связей, взаимодействия на уровне Адыгэ Хасэ, сотрудничества в образовательной сфере. В частности, рассматривалось взаимодействие вузов республики с вузами Турции, а также изучение и сохранение адыгского языка и культуры.

Отдельно подчеркнуто, что выстраиванию плодотворных и долгосрочных отношений будет способствовать комфортный инвестиционный климат Адыгеи, благодаря которому многие зарубежные инвесторы успешно реализуют свои бизнес проекты в республике.