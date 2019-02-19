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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как напоить Крым

Чтобы победить дефицит воды на полуострове, не нужны миллиарды рублей
Текст: Алексей Хадаев (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(7795)
Дефицит пресной воды - сейчас одна из самых болевых проблем Крыма. Хотя, по мнению специалистов, они здесь копились десятилетиями. Почти 85 процентов воды использовались для орошения полей. Причем тысячи скважин, откуда брали подземные воды, эксплуатировались нещадно. Это привело к понижению уровней подземных вод, поэтому многие нередко летом пересыхают.
Если без еды организм может прожить три недели, то без воды три дня. Фото: Александр Рюмин/ТАСС Если без еды организм может прожить три недели, то без воды три дня. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Если без еды организм может прожить три недели, то без воды три дня. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

- Также неэффективно использовался и открытый в 1963 году Северо-Крымский канал. Огромные потери питали грунтовые воды, что из-за особенностей местного климата вызывало засоление почв. Итог: ухудшение качества подземных вод, - сказал корреспонденту "РГ" кандидат геолого-минералогических наук Дмитрий Новиков, заведующий лабораторией гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука. Он возглавляет группу ученых, которые изучают варианты решения водной проблемы Крыма.

По его словам, ситуация стала особенно острой после того, как Украина перекрыла в 2014 году Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85 процентов потребностей полуострова в воде. Основной источник влаги для сельского хозяйства. Надо отметить, что за последние годы к маловодью в Крыму в значительной степени приспособились - расход воды в регионе уменьшился в пять раз! А главное, что изменилась структура посевных площадей - от поливного земледелия практически отказались, вместо рисовых полей в регионе сажают виноградники. Кроме того, предприятия стали переходить на замкнутый цикл водопотребления, различные меры экономии внедряются и в коммунальном хозяйстве.

Сейчас более половины потребляемой в Крыму воды поступает из водохранилищ, более трети из подземных вод, которые качают влагу из артезианских скважин, несколько процентов - опресненная морская вода. Пока полуостров сводит концы с концами, но одно засушливое лето может привести к серьезному дефициту.

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Спрос на крымские курорты вырос на 10-20 процентов

Что делать? Сегодня рассматриваются разные варианты. В частности, предлагаются такие дорогостоящие мегапроекты, как прокладка в Крым водовода из реки Кубань или строительство опреснительного завода, который будет получать энергию с плавучей АЭС. Однако Дмитрий Новиков считает, что прежде чем давать добро на такие мегапроекты, надо изучить то, что лежит буквально под ногами - подземные воды.

- Анализ ситуации в районе Севастополя показал, что водозаборы подземных вод используются в лучшем случае на половину мощности, - говорит ученый. - Чтобы задействовать резервы, нужно заменить устаревшее оборудование на работающих скважинах и пробурить новые. Конечно, потребуются значительные средства, но это сотни миллионов, а не десятки миллиардов рублей на создание водоводов или плавучей АЭС.

Еще один резерв - крымские реки. И здесь нужно действовать по-хозяйски. Создавая водохранилища, учитывать геологические особенности региона. Ведь горные породы закарстованы, как губка поглощают воду. Поэтому новые водохранилища должны строиться со специальной гидроизоляцией. Что же касается действующих водохранилищ, например, Чернореченского, то на нем можно уменьшить потери влаги. Например, бульдозерами насыпать валы грунта на мелководье - так, чтобы водохранилище стало глубже, а его поверхность уменьшилась - тогда испарение влаги значительно снизится.

По мнению сибирских ученых, в Крыму достаточно собственных ресурсов, чтобы обеспечить жителей полуострова питьевой водой, но для этого необходимо навести порядок во всех сферах. Для каждого района полуострова можно найти свои источники снабжения влагой: где-то это будет артезианская скважина, откуда можно брать подземные воды, где-то водохранилище, где-то опреснительная установка. Главное, чтобы решение о реализации проектов принималось только после тщательного изучения ситуации, ведь за последние десятилетия внимания водным ресурсам Крыма уделялось явно недостаточно.

Общество Наука Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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