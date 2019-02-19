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19.02.2019 03:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Какие регионы поставили три главных рекорда по ипотеке

Текст: Ирина Жандарова

Республика Крым и Севастополь стали лидерами по динамике жилищного кредитования, сделали вывод аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В тройке лидеров по приросту количества и объема выданных кредитов также Ненецкий автономный округ.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Количество ипотечных займов в Крыму выросло более чем в два раза (+115 процентов), а объем выданных средств увеличился на рекордные 134 процента. Хорошую динамику показал и ипотечный рынок Севастополя, где количество выданных кредитов выросло на 92 процента по сравнению с 2017 годом, а объем на 113 процентов. В Ненецком автономном округе прирост количества выданных кредитов составил 83 процента, а объем - 96 процентов.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Тот факт, что самая высокая динамика роста ипотечного рынка в минувшем году была отмечена в Крыму и Севастополе, заслуживает внимания еще и потому, что ставки по кредитам здесь самые высокие в стране - в среднем 10,3 процента", - отмечает президент сети FinExpertiza Нина Козлова. Главная причина быстрого роста ипотеки в этих регионах - низкий базовый уровень объемов ипотечного кредитования. В 2017 году они занимали низшие строчки рейтинга регионов по объему и количеству выданных ипотечных кредитов. При таких первоначальных данных им было проще всего нарастить ключевые показатели ипотеки. Однако причина не только в этом.

"Для Крыма и Севастополя, - пояснила Нина Козлова, -  наряду с низкой базой, драйверами роста рынка ипотеки стали последовательно выстраиваемые взаимоотношения между застройщиками, покупателями и банками. Помогло и то, что россияне из других регионов охотно приобретали жилье на полуострове, как в качестве инвестиций, так и для личного проживания".

Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС
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Что касается Ненецкого автономном округа, то здесь причиной роста стало резкое снижение ипотечной ставки - на 3,61 процентных пункта. По этому показателю регион занял первое место по стране.

В 2018 году российский рынок ипотечного кредитования показал взрывную динамику. Количество выданных кредитов по сравнению с 2017 годом увеличилось на 35 процентов (с 1 086 940 до 1 471 809 единиц). Общий объем выданных ипотечных займов вырос на 49 процентов, достигнув отметки в 3,012 триллиона рублей (против 2,021 триллиона рублей в 2017 году).

Подробнее о других регионах читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

Экономика Недвижимость Ипотека Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Северо-Запад ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь СЗФО Ненецкий АО Рынок кредитования
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