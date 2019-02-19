Каждый десятый молочный продукт на Дону оказался фальсификатом

В Ростовской области специалисты Роспотребнадзора подвели итоги проверки молока и молочной продукции, проведенной в 2018 году. Исследование показало, что из взятых 3659 проб продукции 355 (9,7 процента) оказались фальсификатом.

Товары пяти производителей молочной продукции не соответствовали требованиям безопасности. Предприниматели получили предписание о прекращении действия декларации о соответствии. По фактам нарушения предпринимателям выписано 126 штрафов на общую сумму 2,8 миллиона рублей, с реализации сняли 1872 килограмма молока и молочной продукции. В адрес производителей и поставщиков молочной продукции, не соответствующей требованиям техрегламента "О безопасности молока и молочной продукции", направлено 30 предписаний о проверке достоверности информации и о разработке "программы мероприятий по предотвращению причинения вреда".

Кроме того, в ходе проверок выявлены предприятия-призраки, которые отсутствуют по адресам, заявленным на маркировке товара и в декларации о соответствии. Это компании "Царский двор" из Воронежа, "МИТ-маркет" из Морозовска, "Луч солнца" из Кисловодска. Информация о них направлена в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Чаще всего в проверенных продуктах доля растительного жира не соответствовала заявленной. Предприниматели частенько добавляют в молочные продукты больше пальмового масла, чем указано на упаковке. Это позволяет снизить себестоимость продукции и увеличить срок ее хранения.

Кстати, с 1 июля правила продажи молока изменятся: продукты без заменителей молочного жира будут ставить на отдельные полки с соответствующим обозначением. Такой порядок установлен постановлением правительства РФ, уточняющим правила розничной торговли.

По мнению председателя совета Молочного союза России Людмилы Маницкой, многим производителям нововведение пойдет на пользу, в первую очередь, малым и средним предприятиям, которые занимаются производством молока. Им не так просто наладить сбыт своей продукции из-за конкуренции с крупными компаниями, особенно если они поставляют натуральное молоко и молочные продукты, у которых, как правило, короткий срок реализации.

Но и те, кто использует, например, пальмовое масло, тоже ничего не потеряют: учитывая, что продукты с заменителями дешевле, их продажи не должны упасть, полагает эксперт.

Зато некоторым торговым предприятиям, позиционирующим себя как магазины натуральной и полезной еды, придется понервничать. Им, вероятно, потребуется очистить свои полки от "фермерских" или "органических" товаров на заменителях.

Между тем

В России в десятки раз могут повысить штраф за обман потребителей. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму члены Совета Федерации во главе с Вячеславом Тимченко. Рассмотреть его планируют на одном из пленарных заседаний. Действующее законодательство устанавливает обязанность продавца предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товаре, однако зачастую этой обязанностью просто пренебрегают. За подобное правонарушение гражданам грозит штраф до двух тысяч рублей, должностным лицам - 3 - 4 тысячи рублей, а юрлицам 30 - 40 тысяч рублей. Эти суммы были установлены в 2007 году и с тех пор не корректировались. Сенаторы же предлагают увеличить эти штрафы в десять раз.