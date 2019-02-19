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19.02.2019 13:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крым захотел за год заменить 900 лифтов в многоэтажках

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Крым рассчитывает получить из федерального бюджета 1,5 миллиарда рублей на замену в течение года 900 лифтов в многоэтажном жилом фонде. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Крыму после гибели двух человек займутся заменой лифтов

По его словам, первоначально республика просила три миллиарда рублей, планируя таким образом в течение года обновить большую часть лифтового хозяйства. Сейчас в регионе в замене нуждаются около 2300 лифтов. Однако позже выяснилось, что произвести такое количество вертикального транспорта на протяжении одного года не способен ни один производитель. После согласований в правительстве остановились на 900 пассажирских лифтах.

- Предварительно поговорили с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Николаевичем Козаком. Договорились, - сообщил Аксенов.

По его словам, специалисты допущенные к обслуживанию вертикального транспорта в Крыму есть.

Напомним, 3 марта 2018 года на улице Балаклавской в Симферополе в кабине лифта погибла молодая женщина и ее малолетний ребенок. Уголовное дело в отношении должностных лиц, обвиняемых в этом трагическом происшествии передано в суд. На протяжении последних лет в различных городах Крыма неоднократно происходили различные ЧП с лифтовым хозяйством. Большинство подъемных механизмов в многоэтажных домах Крыма имеют возраст старше 20 лет и давно исчерпали свой ресурс.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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