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Экономика
19.02.2019 14:33
Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Крым заключил в Сочи соглашения на 12 миллиардов рублей

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

По словам Главы Республики Крым Сергея Аксенова, полуостров и его предприятия заключили в Сочи соглашения с инвесторами на сумму более 12 миллиардов рублей.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Все это реальные соглашения: завод по производству оконного профиля и других строительных материалов, есть ряд проектов, связанных с переработкой сельхозпродукции, - уточнил глава Крыма. - В этом году мы привезли в Сочи экспозицию в новом формате и работали индивидуально с каждым инвестором. Кроме прямой материальной выгоды должны получить еще и методическую, организационную помощь: в России есть на кого равняться, и есть у кого учиться.

Часть инвестиционных соглашений, которые презентуют в Ялте, подписаны на полях сочинского форума. Так, компания "РС-Инвест" и Совет министров договорились о старте проекта "Логистический комплекс" стоимостью один миллиард рублей, который позволит создать не менее 50 рабочих мест. Но для его реализации потребуется подобрать земельные участки площадью шесть гектаров.

Также с Совмином подписано соглашение о строительстве завода алюминиевых профилей МFS мощностью до 18000 тонн в год. Этот проект за 4,2 миллиарда рублей позволяет трудоустроить до 400 человек.

Тульская компания "Энергомаш" и "Керченский металлургический завод" договорились организовать производство узлов и компонентов оборудования для нефтегазовой отрасли - газомотокомпрессоров, перекачивающих агрегатов и газогенераторов мощностью один мегаватт.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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- Теперь наша задача оказать максимальное содействие инвесторам проектов, чтобы налоги поступали в бюджет и появлялись новые рабочие места, - отметила министр экономического развития РК Людмила Бланк.

Для Республики Крым участие в РИФ-2019 было репетицией пятого Ялтинского международного экономического форума, которому, к слову, был посвящен отдельный стенд и презентация. Сопредседатель фонда "ЯМЭФ" Андрей Назаров сообщил, что с 18 по 20 апреля в Понизовку приедут более 3000 участников форума более чем из 100 стран мира. Запланированы 54 сессии, посвященные более 30 отраслям экономики, которые получили новый стимул развития после событий Крымской весны.