С 1 января 2020 года земельный налог в Крыму начнут начислять не по нормативной стоимости участка, как было последние годы, а по кадастровой. Оценку уже провели, и в прошлом году республиканский Совмин утвердил ее. В результате на многие сельхозземли налог вырастет в несколько раз.

Сейчас у сельхозпроизводителей есть возможность повлиять на размер будущего земельного налога.

- В открытом доступе уже размещен перечень участков, кадастровая стоимость которых определена, - говорит руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев. - Разница в размере налога получается огромная и не всегда адекватная. Например, на севере Крыма в одном из хозяйств высушенную землю, на которой раньше выращивали рис, оценили в 160 миллиардов рублей. Поэтому собственники сами должны быть заинтересованы в том, чтобы привести в соответствие стоимость земельных участков, ведь иначе налог им начислят исходя из указанной кадастровой стоимости.

Вопросы к кадастровой стоимости возникли примерно по 20 тысячам участков. Для того чтобы оспорить оценку, можно обратиться в комиссию при муниципальном образовании или в суд. Заместитель председателя Совета министров Крыма - министр финансов Ирина Кивико говорит, что землевладельцам стоит поторопиться, потому что на федеральном уровне обсуждается инициатива расформирования комиссий при муниципальных образованиях с 1 июля 2019 года.

- Вопрос пока законодательно не решен, но я бы советовала сельхозпроизводителям уже в первом квартале узнать кадастровую стоимость своих земельных участков и обратиться в комиссии при муниципалитетах, пока у них есть полномочия на пересмотр кадастровой стоимости, - добавила она.

Кстати

В последние годы крымские сельхозпроизводители ввели в оборот примерно 100 тысяч гектаров неиспользуемой пашни: в 2016 году - почти 33 тысячи, в 2017-м - 28 тысяч гектаров, в 2018-м - 29 тысяч. По словам министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Рюмшина, вовлечение этих участков в оборот позволяет сохранить плодородие земель, увеличить производство продукции и создать новые рабочие места.

Тем не менее в Крыму простаивает еще около 120 тысяч гектаров пашни. Вице-премьер республиканского правительства Юрий Гоцанюк говорит, что для всех невостребованных сельхозземель будут найдены собственники, которыми станут районные и сельские администрации. Наиболее активно в прошлом году эта работа велась в Джанкойском, Советском и Первомайском районе.

Если у сельхозземли есть собственники, но они не используют ее по назначению, то по решению суда она будет изыматься безвозмездно в пользу государства.