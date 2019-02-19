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19.02.2019 10:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пряник и кнут

На завершение долгостроев в Ростовской области направят 770 миллионов рублей
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 36(7794)
Декабрь прошлого года для строительной отрасли Ростовской области ознаменовался серьезной встряской: после большой проверки прокуроры нашли на Дону в пять раз больше долгостроев, чем чиновники. После чего заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть пообещал дать действиям виновных соответствующую уголовно-правовую оценку.
Фото: Максим Коротченко Фото: Максим Коротченко
Фото: Максим Коротченко

Донские власти сформировали реестр из 342 проблемных объектов, составили дорожную карту и активизировали работу с обманутыми дольщиками, строительными компаниями и ресурсными организациями.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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- Каждый проблемный объект будет находиться на постоянном контроле органов власти. После приема граждан в декабре 2018-го уже введены в строй два дома на 112 квартир, - заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Для решения проблемы пострадавших дольщиков на уровне региона выработан механизм господдержки, предусматривающий субсидирование строительства домов с высокой степенью готовности. В этом году получить субсидию смогут застройщики, взявшиеся за пять проблемных объектов. Всего из бюджета Ростовской области на это направят около 770 миллионов рублей. Предлагается также субсидировать ресурсоснабжающие организации, которые подключили проблемные многоэтажки к инженерным сетям. Это изменение в региональное законодательство депутаты рассмотрят в конце февраля. Кроме того, обсуждается еще одна инициатива - упростить процедуру изъятия земельных участков у недобросовестных застройщиков.

При этом местным чиновникам рекомендовано к решению проблем самостроев подходить "с пониманием". К примеру, в 2013 году помещение бывшей мебельной фабрики в переулке Халтуринском было незаконно перестроено в многоэтажный жилой дом. Люди заселились, но осенью прошлого года департамент архитектуры Ростова-на-Дону попытался через суд снести здание. Чиновники суд проиграли, а затем получили от прокуратуры нагоняй за создание социальной напряженности и отсутствие контроля за стройками в городе. Теперь власти хотят перевести землю под домом в другую категорию и узаконить постройку.

Фото: pixabay
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Судьбу 22 долгостроев на днях рассмотрели на межведомственном совещании органов прокуратуры и правительства Ростовской области. В отношении девяти объектов решение уже принято: несколько из них завершат с привлечением бюджетных субсидий, а часть снесут, так как узаконить их невозможно из-за допущенных нарушений. Люди же получат квартиры в других многоэтажках. 7 февраля между региональной службой государственного строительного надзора по Ростовской области, департаментом координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону и Московской строительной компанией заключено соглашение. Согласно договору, инвестор предоставит квартиры в 4-м микрорайоне Левенцовки общей жилой площадью 6 896,02 квадратных метра, что позволит обеспечить права 191 пострадавшего участника долевого строительства.

- Проведена всесторонняя уголовно-правовая оценка деятельности недобросовестных застройщиков и должностных лиц, им потворствовавших. В результате возбуждено 39 уголовных дел о преступлениях, совершенных при строительстве 65 объектов, из них 20 - в отношении застройщиков и 19 - в отношении должностных лиц органов местного самоуправления, стройнадзора и судебных приставов, - заявил начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО Константин Сомов.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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В результате совместной операции СКР, ФСБ и МВД заведены уголовные дела о превышении должностных полномочий в отношении главных архитекторов Ростовской области и донской столицы Алексея Полянского и Романа Илюгина. Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий.

- Эти чиновники незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло нарушение прав более 60 участников долевого строительства, денежные средства которых оказались похищены, - сообщила "РГ" официальный представитель регионального управления СК Галина Гагалаева.

Кстати, Алексей Полянский ранее уже дважды был судим за превышение полномочий. В 2014 году его приговорили к 200 часам обязательных работ за то, что на посту главного архитектора Ростова-на-Дону он способствовал незаконной приватизации городской земли на льготных условиях. В сентябре 2018 года он получил три с половиной года условно за то, что занизил стоимость пяти земельных участков для коммерческой компании. Однако приговор в законную силу не вступил, так как осужденный подал апелляцию, что позволило ему номинально сохранить свой пост до сегодняшнего дня.

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