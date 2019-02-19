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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ставка меньше, чем жизнь

Осуждена банда, которую ловила вся полиция Краснодара
Текст: Юрий Гень
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(7795)
На Кубани краевой суд приговорил четырех участников преступной группы к длительным срокам заключения. В августе 2017 года они напали на пост ДПС, захватили машины. Но большой резонанс это дело, которое началось с выигрыша в тотализатор, получило еще и потому, что один из бандитов был действующим полицейским в звании лейтенанта, а для отслеживания передвижения одной из своих жертв нападавшие использовали GPS-маячок.

Изначально собранное следователями дело поступило в суд с формулировкой, что обвиняемые создали организованную преступную группу (ОПГ), однако при разбирательстве суд счел недостаточными доказательства именно для этого обвинения. Остальные же преступления были восстановлены во всех подробностях.

На скамье подсудимых оказались 21-летний Никита Медведев (главный "стрелок" в случившемся ЧП), 27-летний Владислав Гмыря (лидер группы), 25-летний Дмитрий Карачкин и 23-летний лейтенант полиции, служивший участковым в Новороссийске, Вячеслав Муковоз. Еще пять участников этой группы находятся в федеральном розыске.

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- Следствием и судом установлено, что Владислав Гмыря совместно с восемью своими друзьями и знакомыми совершили ряд преступлений на территории Краснодара, - рассказывает старший помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - В том числе в июне 2017 года Гмыря выиграл в незаконном игровом клубе крупную денежную сумму, однако в выплате выигрыша ему отказали. По этой причине он прибыл в клуб вместе с соучастниками и устроил там разбирательство. В результате конфликта приехавшие молодые люди избили мужчину.

По данным правоохранительных органов, позже по телефону Гмыря договорился о встрече со знакомым избитого мужчины - 32-летним Игорем Одношивкиным, бывшим боксером. Однако Гмыря сделал вывод, что Одношивкин специально сообщил в полицию о предстоящей встрече. Поэтому 22 августа Гмыря и его сообщники установили GPS-датчик на машину Одношивкина, отследили с помощью этого прибора перемещения мужчины, а затем напали на него. После выписки из клиники бывший спортсмен оказался инвалидом.

Большой резонанс это дело получило потому, что один из участников группы был действующим полицейским

- Несколькими днями позже, -рассказывает старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Антон Лопатин. - 28 августа 2017 года, в Краснодаре на временном посту ДПС N 6 в районе Ейского шоссе инспекторами ДПС был остановлен автомобиль Toyota Camry. Машиной управлял Медведев, а Гмыря и Карачкин находились на пассажирских сиденьях. Их уже разыскивали, что и послужило поводом для проверки. Именно на полицейском посту произошла перестрелка.

Приговором Краснодарского краевого суда Вячеславу Муковозу назначили семь лет лишения свободы. Дмитрия Карачкина приговорили к 3,6 года, Владислава Гмырю, лидера группы, - к 8,6 года. Наибольший срок заключения получил Никита Медведев - 17 лет. Отбывать наказание всем осужденным предстоит в колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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