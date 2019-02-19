Почему калмыцкие фермеры не хотят работать на экспорт

В Калмыкии отмечается резкое снижение показателей экспорта. Но, как считают специалисты, на самом деле местная продукция за границу по-прежнему идет, полученные данные отражают повысившуюся активность приезжих предпринимателей.

- За девять месяцев 2018 года экспорт из республики в стоимостном выражении составил всего несколько тысяч долларов. Это притом что в прошлом году общегодовой экспорт составлял 500 тысяч долларов. И дело тут даже не в санкциях. Все проще: эта деятельность уходит в тень. В республику приезжают перекупщики из других регионов, которые вывозят нашу продукцию без должного оформления, а затем сами продают ее за пределы Российской Федерации, но мы не можем идентифицировать эту продукцию как калмыцкую. Разумеется, такой экспорт не идет в зачет республике, - комментирует ситуацию министр экономики и торговли республики Зоя Санджиева.

Основной экспортной статьей животноводческой республики традиционно является качественное мясо. Именно его сейчас скупают предприниматели из других регионов России, чтобы потом продавать за границу. Это происходит, в первую очередь, потому, что фермерам и даже крупным хозяйствам не хочется связываться с непростыми экспортными операциями.

- Я с детства привык работать в степи, где все понятно и просто. И самое страшное для меня - бумажки. Чем они сложнее, тем страшнее. Чтобы правильно заполнить все документы, нужно нанять человека, который разбирается в этом. И еще нужно, чтобы он не обманул. Продавать скот за границу - это целое дело. Да и чтобы заниматься этим самому, нужно время. Мне проще, если приезжает человек, покупает мясо по цене, которая меня устраивает, и сразу платит деньги. А уж что он с этим мясом делает потом, не моя забота. Я работаю, и мне хватает, - высказал свое мнение один из калмыцких фермеров.

В республиканском минэко подтверждают, что такая позиция довольно распространена. Даже те, кто пытался самостоятельно при помощи интернета разобраться в экспортных поставках, признают, что отказались от этой идеи, потому что все слишком сложно.

- Человека, который работает на животноводческой точке, пугают сложные процедуры выхода на международный рынок. Вот только из-за своей неосведомленности он даже не предполагает, что мог бы увеличить маржинальность бизнеса в несколько раз, - сожалеет Зоя Санджиева.

Чтобы повысить уровень знаний степных предпринимателей, в республике проводят бизнес-форумы и организуют выезды в соседние регионы. Как показывает практика, это помогает. Некоторые фермеры смогли расширить свой бизнес и теперь удивляются: выйти на другие регионы оказалось не так сложно, как представлялось. С этого года в республике начинает действовать центр поддержки экспорта.

- Центр будет помогать фермерам формировать и продвигать экспортное предложение, в том числе переводить информацию о калмыцкой продукции на иностранные языки. Центр возьмет на себя ее представление на международных рынках, поиск контрагентов за пределами России, организацию встреч с потенциальными зарубежными партнерами и сопровождение сделок. То есть, по сути, станет выполнять функции агентов наших предпринимателей за рубежом. Сотрудники центра будут заниматься сертификацией продукции, проводить маркетинговые и патентные исследования, на безвозмездной основе станут создавать и продвигать сайты потенциальных экспортеров на иностранных языках. А то уже бывали случаи, когда инвесторы жаловались, что попросту не могут найти в интернете информацию об интересующей их калмыцкой продукции, - рассказывает Зоя Санджиева.

Кроме того, Центр поддержки экспорта будет проводить так называемые реверсные бизнес-миссии, то есть прием иностранных делегаций и организацию бизнес-встреч, выставок и ярмарок в Калмыкии.

Эксперты отмечают, что координация со стороны подобного центра будет особенно полезна фермерам и мини-предприятиям, которым невыгодно самостоятельно выезжать за пределы страны ради небольшой партии экспортного товара. Впрочем, как заверяют в минэко, помощь будет оказываться потенциальным экспортерам не только сельхозпродукции, но и услуг. В первую очередь, речь идет о туризме и образовании, где, кстати, уже довольно активно проявляет себя Калмыцкий госуниверситет. К началу 2020-х годов планируется увеличить экспорт в этом направлении до миллиона долларов. .