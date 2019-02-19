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19.02.2019 20:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задел грузовик?

Шесть человек погибли в ДТП в Ростовской области
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(7795)
Автобус Mercedes-Benz Sprinter, ехавший из районного центра Миллерово в Ростов-на-Дону, попал в аварию. В его салоне находилось 17 пассажиров.
Фото: МЧС РФ / РИА Новости
Почему автобусы в России так часто попадают в ДТП

По предварительной информации, на 999-м километре трассы "Дон" в Октябрьском районе автодорожники отчищали металлическое ограждение. В левом ряду стоял "КАМАЗ" дорожной службы. Автобус задел грузовик и перевернулся. В аварии пострадала и легковая иномарка Hyundai Elantra, оказавшаяся на этом участке трассы. Погибли шестеро, 13 человек получили травмы разной степени тяжести. Как стало известно "РГ", среди пострадавших есть трое детей. Всех госпитализировали в больницы города Шахты.

В течение нескольких часов движение в московском направлении было перекрыто. "Организована проверка соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности пассажирских перевозок. Установлено, что микроавтобус принадлежит обществу с ограниченной ответственностью "РОУТ 161", - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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