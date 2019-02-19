Шесть человек погибли в ДТП в Ростовской области

Автобус Mercedes-Benz Sprinter, ехавший из районного центра Миллерово в Ростов-на-Дону, попал в аварию. В его салоне находилось 17 пассажиров.

По предварительной информации, на 999-м километре трассы "Дон" в Октябрьском районе автодорожники отчищали металлическое ограждение. В левом ряду стоял "КАМАЗ" дорожной службы. Автобус задел грузовик и перевернулся. В аварии пострадала и легковая иномарка Hyundai Elantra, оказавшаяся на этом участке трассы. Погибли шестеро, 13 человек получили травмы разной степени тяжести. Как стало известно "РГ", среди пострадавших есть трое детей. Всех госпитализировали в больницы города Шахты.

В течение нескольких часов движение в московском направлении было перекрыто. "Организована проверка соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности пассажирских перевозок. Установлено, что микроавтобус принадлежит обществу с ограниченной ответственностью "РОУТ 161", - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.