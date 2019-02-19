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19.02.2019 09:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Некоторые любят похолоднее

Астраханские ученые создали рефрижератор, способный перевозить грузы при температуре минус 155 градусов
Текст: Ирина Варламова
Российская газета - Юг России № 36(7794)
Авторефрижератор, сконструированный учеными Астраханского государственного технического университета, сможет поддерживать температуру в диапазоне от -10 до -155 градусов. Сейчас большинство холодильных установок в подобном транспорте охлаждают груз только до -32С.

- Этот проект - авторская разработка студента Института морских технологий, энергетики и транспорта АГТУ Александра Андреева. Его руководитель - кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры "Механика и инженерная графика" АГТУ Аршавир Перекрестов. Изобретение, которое уже запатентовано, даст возможность транспортировать грузы, требующие низкой температуры: лекарства, биопрепараты и токсичные отходы. Также в рефрижераторе нового формата можно будет перевозить биологические ткани, искусственные органы и штаммы бактерий для спасения человеческих жизней, - сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: Максим Коротченко
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Александр учится уже на четвертом курсе и очень увлечен наукой. Особенно его интересуют вопросы криогеники и то, как найти удивительным свойствам холода прикладное значение.

- Использование супернизкой температуры на транспорте значительно уменьшает стоимость перевозок, - объясняет Александр. - Кроме того, придуманная нами специальная конструкция рефрижератора способна поддерживать холод. Мы запатентовали технологию и теперь планируем создать опытный образец. Для этого нужно найти инвестора. Пока же провели переговоры с крупной промышленной компанией, которая пообещала рекомендовать изобретение транспортным компаниям.

В качестве хладагента изобретатели использовали метан. Попадая в испаритель, газ понижает температуру внутри рефрижератора. Следующий этап - попадание метана в детандер (устройство, которое преобразует энергию метана в механическую), тем самым вырабатывая энергию. За счет этих процессов метан охлаждает двигатель и повышает КПД системы.

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