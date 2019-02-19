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19.02.2019 15:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крым к 23 февраля вернутся морозы и снегопады

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крым после относительно теплой погоды ближе к выходным дням придет контрастный холодный фронт, который принесет сильные осадки и минусовые температуры. Об этом сообщило "Крымское управление по гидрометеорологии".

Фото: iStock
В Гидрометцентре сообщили о ранней и теплой весне

В предпраздничный день 22 февраля контрастный холодный фронт принесет на полуостров дождь, который ближе к вечеру перейдет в мокрый снег. При этом северо-восточный ветер усилится до 15-20 метров в секунду, а температура снизится до плюс двух-четырех.

- Погода 23 февраля ожидается по-мужски суровой, - рассказали синоптики. - Ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, минимальная температура воздуха 7-12 градусов мороза, максимальная минус три - минус восемь.

Согласно предварительным прогнозам, отрицательная температура продержится на полуострове до среды 27 февраля. До этого ежедневно будет выпадать небольшой снег.

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