В Крым к 23 февраля вернутся морозы и снегопады

В Крым после относительно теплой погоды ближе к выходным дням придет контрастный холодный фронт, который принесет сильные осадки и минусовые температуры. Об этом сообщило "Крымское управление по гидрометеорологии".

В предпраздничный день 22 февраля контрастный холодный фронт принесет на полуостров дождь, который ближе к вечеру перейдет в мокрый снег. При этом северо-восточный ветер усилится до 15-20 метров в секунду, а температура снизится до плюс двух-четырех.

- Погода 23 февраля ожидается по-мужски суровой, - рассказали синоптики. - Ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, минимальная температура воздуха 7-12 градусов мороза, максимальная минус три - минус восемь.

Согласно предварительным прогнозам, отрицательная температура продержится на полуострове до среды 27 февраля. До этого ежедневно будет выпадать небольшой снег.