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19.02.2019 10:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Чтобы деньги работали

В Крыму создан фонд развития промышленности
Текст: Ольга Котенева (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 36(7794)
Промышленные предприятия Крыма по итогам прошлого года показали рост производства на 8,2 процента. Однако продемонстрировали его далеко не все, ведь материально-техническая база многих морально и физически устарела, что делает их продукцию неконкурентоспособной. Помочь в модернизации старого оборудования призван региональный фонд развития промышленности, который начнет работать в республике со второго полугодия 2019-го.

- За пять лет промпроизводство в регионе выросло почти в два раза, - подвел итоги первый заместитель министра промышленной политики Крыма Константин Равич. - Крымские предприятия в прошлом году освоили 22 вида новой продукции, в планах на нынешний - еще 28.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Рост показали многие подотрасли. Самый высокий индекс у пищепрома - 111,3 процента. Его обеспечили производители консервированного мяса и мясной продукции, переработчики фруктов и овощей, а также изготовители молочной продукции. А вот объем переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков, напротив, уменьшился, так же как и производство растительного и животного масла и жира. Немного сократили объем производители крупы и муки, хлебопеки и кондитеры.

Традиционный лидер - химическая промышленность в прошлом году также замедлила темпы роста: в январе-ноябре это был 101 процент. Это следствие приостановки работы армянского филиала ООО "Титановые инвестиции" в сентябре-октябре прошлого года, когда из-за нехватки воды была превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в атмосфере. Снизились объемы и у еще одного предприятия, компании "Бром".

Свою лепту в рост показателей промотрасли внесли судостроители, главным образом заводы "Залив" и "Море", которые в 2018 году передали госзаказчику построенный рейдовый водолазный катер проекта А 160.

- Предприятия оборонно-промышленного комплекса работают стабильно, - отмечает Равич. - На начало года заключены и реализуются госконтракты на сумму более 22 миллиардов рублей. Объем загрузки оборонных предприятий также увеличивается год от года.

Еще один флагман крымской промышленности, "Завод "Фиолент", в 1,5 раза нарастил продукцию оборонного назначения, подняв индекс производства компьютеров, электронных и оптических изделий до 118,9 процента.

А вот изготовление резиновых и пластмассовых изделий по итогам 2018 года немного просело.

- Предприниматели говорят о снижении спроса на их продукцию на 20 процентов из-за роста стоимости сырья, - говорит Константин Равич. - К тому же им приходится работать в условиях жесткой конкуренции с китайскими и турецкими компаниями.

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Более чем на четверть сократился объем металлургической продукции. Снижение показателей зафиксировано в мебельной и легкой промышленности.

В крымском минпроме одной из причин спада производства считают устаревшие фонды. Для их модернизации предприятиям ежегодно необходимо не менее 150 миллионов рублей субсидии.

- В прошлом году субсидия на модернизацию была предоставлена 18 предприятиям . В общей сложности они получили 101 миллион рублей, - рассказал Константин Равич. - В последующем на поддержку промпроизводства предполагается направить более 245 миллионов. Но, учитывая непростые условия, в которых ведет деятельность промышленная отрасль Крыма, этих средств недостаточно. Целесообразно в течение как минимум пяти лет оказывать поддержку в размере 150 - 200 миллионов рублей ежегодно. Это позволило бы закончить техническое перевооружение отрасли.

Для этого республиканское правительство приняло решение создать Крымский региональный фонд развития промышленности. Он будет предоставлять производителям кредиты на срок не более пяти лет от 20 до 100 миллионов рублей со ставкой не выше пяти процентов.

- В нынешнем году сумма поддержки составит около 50 миллионов рублей, - сообщил Константин Равич. - Это, конечно, мало по сравнению с федеральными программами поддержки. Но конкурсные условия предоставления такой помощи очень жесткие, и крымские предприятия не удовлетворяют им, не имея возможности победить в конкурсах.

Компетентно

Валерий Аксенов, депутат Госсовета Крыма:

- Спрос на продукцию промпредприятий могли бы обеспечить местные компании. Предприятия ЖКХ регулярно закупают мусорные контейнеры на материке, тратя на это огромные бюджетные средства. Только в Симферополе ежемесячно из строя выходят 40 - 60 контейнеров. А наши производители пластмассовых изделий сидят без заказов. Нужно, чтобы профильные министерства совместно решали такие вопросы. Кроме того, мы уже не первый год говорим о том, что Крыму важно решить вопрос утилизации стекла. Ежемесячно сюда завозится 600 тонн стекла - производители вина и других напитков закупают бутылки на материке, а использованную тару закапывают в землю. Хорошо бы восстановить стеклотарные заводы в Симферополе и Керчи, которые в свое время обеспечивали бутылками всех местных производителей.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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