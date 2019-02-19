ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") и ДГТУ займутся совместной подготовкой специалистов в сфере цифровизации энергетической отрасли. Соглашение об этом было подписано в рамках Российского инвестиционного форума.

Как говорят эксперты, сегодня в электроэнергетике страны происходит настоящая технологическая революция. В конце прошлого года "Россети" приняли концепцию "Цифровая трансформация-2030", которая подразумевает внедрение на энергообъектах электросетевого комплекса передового оборудования, а также создание единой и полностью автоматизированной системы управления инфраструктурой. В результате компания сможет серьезно повысить эффективность сетей, снизить издержки (по некоторым показателям до 50 процентов), прямые финансовые потери и так далее. Но новые стандарты работы потребуют от инженеров и совершенно новых компетенций.

- Для успешной реализации стратегии цифровой трансформации в электроэнергетике, уже сейчас нужно скорректировать программы обучения, адаптировать стандарты и повысить профессиональный уровень выпускников, - говорит генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев. - Наша компания следит за процессом подготовки студентов, учитывая развитие цифровых технологий и повсеместное внедрение современного оборудования.

Соглашение с университетом предполагает совместную научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую и инновационную деятельность. Вуз обеспечит не только целевую подготовку студентов, но и обучение по программам высшего и среднего профессионального образования для сотрудников МРСК Юга, а студенческие энергетические отряды ДГТУ будут трудиться на объектах сетевой компании.

При этом в МРСК Юга не планируют сокращать собственные программы переобучения сотрудников и повышения квалификации. Как сообщили в пресс-службе компании, за 2018 год обучение прошли семь тысяч сотрудников из всех филиалов по ключевым для отрасли направлениям. А с начала этого года свыше 140 сотрудников всей группы компаний ПАО "Россети" прошли курсы повышения квалификации по программе создания унифицированной модели распределительной электрической сети. Учебный центр МРСК Юга "Энергетик" был назначен ответственным за обучение персонала центров компетенции ДЗО ПАО "Россети" по электронному моделированию сетей. И его опыт признан успешным на высоком уровне. Так, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики РФ Евгений Грабчак во время своего рабочего визита в Ростов-на-Дону отметил отличную техническую оснащенность аудиторий и высокий уровень преподавания данного курса.

Справка

ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" (ПАО "МРСК Юга") отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 220 кВ и ниже на территории четырех южных регионов России: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, а также Республики Калмыкии. Компания обслуживает площадь более 335 тысяч квадратных километров, на которой проживают порядка 8,1 миллиона человек. В ее состав входит 1214 подстанций напряжением 35 - 220 кВ общей мощностью 18 723,8 МВА и 30 826 трансформаторных подстанций напряжением 6,10/0,4 кВ общей мощностью около 5 312,8 (МВА). Общая протяженность линий электропередачи - 162,4 тысячи километров. Численность персонала - свыше 13,6 тысячи человек.