В Ростове ландшафтный пожар охватил 2500 гектаров

В Ростове-на-Дону силы пожарного гарнизона и МЧС борются с распространением ландшафтного пожара в районе старого городского аэропорта. Огнем охвачена территория общей площадью около 2500 гектаров.

Как сообщает ТАСС, первые сообщения о возгорании поступили пожарным около 11 часов утра. По не установленной причине загорелся сухостой и высохшая трава.

На место пожара направлено свыше 30 сотрудников МЧС и восемь единиц техники. Благодаря их усилиям очаг возгорания локализован. Угрозы для жилых построек нет.

Тем не менее в социальных сетях жители города жалуются, что дымом заволокло проспект Шолохова и прилегающие улицы.