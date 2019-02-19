В Симферополе построят первый частный технопарк

На инвестиционном форуме в Сочи между Корпорацией развития Крыма и компанией "Современные фасадные системы" подписано соглашение о возведении первого частного технопарка. В рамках проекта будет построен завод алюминиевой экструзии, а также инновационный учебный центр для подготовки кадров. Заявленный объем инвестиций - около 4,2 миллиарда рублей.

Строительная сфера Крыма сейчас переживает бум. В прошлом году в отрасли было выполнено работ на 146,359 миллиарда рублей, что в 2,4 раза больше, чем годом раньше. По данным минэкономразвития Крыма, в эксплуатацию введено 764 тысячи квадратных метров жилья, больше половины - в Симферополе и Симферопольском районе. Объем многоквартирного жилищного строительства по сравнению с 2017 годом вырос на 60,8 процента, до 358 тысяч квадратных метров.

Многие современные здания имеют остекленные фасады, сделанные из светопрозрачных и энергосберегающих материалов. В Крыму их не производят, поэтому вся продукция поступает с материка.

- Через год мы планируем начать производство алюминиевого профиля и систем для навесных энергосберегающих вентилируемых фасадов и светопрозрачных конструкций, - рассказал генеральный директор компании Марлен Кучеров. - В перспективе ставим цель на сто процентов обеспечить потребность крымских застройщиков в алюминиевых конструкциях, а впоследствии стать одним из ключевых игроков в России.

Инвестор рассчитывает в рамках программы импортозамещения через полтора года потеснить на российском рынке фасадов доминирующую сейчас импортную продукцию из Германии, Бельгии, Греции, Белоруссии, Польши и Турции, а в перспективе выйти на рынки Белоруссии, Украины, Казахстана и других стран.

Компания создана в Крыму сразу после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году, а в 2018-м она стала участником Крымской свободной экономической зоны. Для строительства экструзионного завода алюминиевых профилей в конце 2018 года инвесторы приобрели в Симферополе площадку в 2,5 гектара с производственным и административным корпусами и тремя цехами.

- Производство планируем открыть примерно через год, - рассказал Кучеров. - Производственная площадка, которую мы купили, старая и заброшенная, сейчас ее реконструируем, подводим необходимые коммуникации.

Всего на заводе планируется выпускать 18 тысяч тонн алюминиевого профиля в год.

Также инвестор вместе с Корпорацией развития Крыма намерен открыть инновационный учебный центр по применению энергосберегающих фасадных систем в строительстве. Там будут обучать квалифицированных специалистов для производства. Всего на предприятии создадут более 300 новых рабочих мест со средней зарплатой около 45 тысяч рублей.

Мнение

Наиль Габбасов, генеральный директор Корпорации развития РК:

- С первых дней работы в должности гендиректора КРРК я начал взаимодействие с инвесторами завода, ведь одна из главных задач КРРК - налоговая генерация. Большие проекты - большие поступления в консолидированный бюджет. Сейчас проект создания первого технопарка полностью реализуется на средства инвестора. Мы, со своей стороны, будем сопровождать его, помогая инвестору наладить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, исполнительными органами власти, привлекая средства фондов и подходящих программ господдержки, а также представляя проект на деловых мероприятиях.