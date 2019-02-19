В Симферополе построят первый частный технопарк

Строительная сфера Крыма сейчас переживает бум. В прошлом году в отрасли было выполнено работ на 146,359 миллиарда рублей, что в 2,4 раза больше, чем годом раньше. По данным минэкономразвития Крыма, в эксплуатацию введено 764 тысячи квадратных метров жилья, больше половины - в Симферополе и Симферопольском районе. Объем многоквартирного жилищного строительства по сравнению с 2017 годом вырос на 60,8 процента, до 358 тысяч квадратных метров.
Многие современные здания имеют остекленные фасады, сделанные из светопрозрачных и энергосберегающих материалов. В Крыму их не производят, поэтому вся продукция поступает с материка.
- Через год мы планируем начать производство алюминиевого профиля и систем для навесных энергосберегающих вентилируемых фасадов и светопрозрачных конструкций, - рассказал генеральный директор компании Марлен Кучеров. - В перспективе ставим цель на сто процентов обеспечить потребность крымских застройщиков в алюминиевых конструкциях, а впоследствии стать одним из ключевых игроков в России.
Инвестор рассчитывает в рамках программы импортозамещения через полтора года потеснить на российском рынке фасадов доминирующую сейчас импортную продукцию из Германии, Бельгии, Греции, Белоруссии, Польши и Турции, а в перспективе выйти на рынки Белоруссии, Украины, Казахстана и других стран.
Компания создана в Крыму сразу после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году, а в 2018-м она стала участником Крымской свободной экономической зоны. Для строительства экструзионного завода алюминиевых профилей в конце 2018 года инвесторы приобрели в Симферополе площадку в 2,5 гектара с производственным и административным корпусами и тремя цехами.
- Производство планируем открыть примерно через год, - рассказал Кучеров. - Производственная площадка, которую мы купили, старая и заброшенная, сейчас ее реконструируем, подводим необходимые коммуникации.
Всего на заводе планируется выпускать 18 тысяч тонн алюминиевого профиля в год.
Также инвестор вместе с Корпорацией развития Крыма намерен открыть инновационный учебный центр по применению энергосберегающих фасадных систем в строительстве. Там будут обучать квалифицированных специалистов для производства. Всего на предприятии создадут более 300 новых рабочих мест со средней зарплатой около 45 тысяч рублей.
Наиль Габбасов, генеральный директор Корпорации развития РК:
- С первых дней работы в должности гендиректора КРРК я начал взаимодействие с инвесторами завода, ведь одна из главных задач КРРК - налоговая генерация. Большие проекты - большие поступления в консолидированный бюджет. Сейчас проект создания первого технопарка полностью реализуется на средства инвестора. Мы, со своей стороны, будем сопровождать его, помогая инвестору наладить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, исполнительными органами власти, привлекая средства фондов и подходящих программ господдержки, а также представляя проект на деловых мероприятиях.