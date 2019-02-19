Курганских школьников накормили странным мясом

Правоохранительные органы будут разбираться в причинах появления в тарелках учеников юргамышской школы странного мяса.

Фотографию совершенно неаппетитного обеда опубликовали местные жители в соцсетях. В комментариях гадают: какой частью какого животного является кусок мяса, который подали детям на обед.

История попала в СМИ и заинтересовала cледственный комитет. "Проводится проверка сообщения о том, что учеников накормили продукцией, не отвечающей требованиям безопасности", - информирует пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что 18 февраля на обед приготовили суп с тушенкой. В составе консервы были мясные субпродукты - проще говоря, потроха.

К делу подключится и региональное управление Роспотребнадзора. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.