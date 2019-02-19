На 1 января 2019 года госдолг регионов и муниципалитетов, по данным Минфина, составил 2,206 триллиона рублей. В Минфине прогнозируют, что он может вырасти до 2,907 триллиона рублей к 2022 году. Причина - увеличение социальных обязательств и грядущие расходы на реализацию нацпроектов.

Помочь разобраться в ситуации должен был закон, который вводит классификацию регионов и муниципалитетов по уровню долговой нагрузки и снижает предельное ограничение на обслуживание долга с 15 до 10 процентов общего объема расходов бюджета региона. Но Комитет Госдумы по бюджету и налогам отложил рассмотрение законопроекта и планирует его доработать. И вот почему: "Закон такой нужен, но возникает много вопросов, которые просто физически не позволят за него проголосовать, - цитирует ТАСС главу комитета Андрея Макарова. - Мы сейчас на основании материалов из минфина, которые получили, можем сделать вывод: сегодняшнее финансовое состояние регионов не позволяет им выполнять социальные обязательства в полном объеме".

Совокупный госдолг регионов снизился в 2018 году на 4,7 процента, до 2,206 триллиона рублей. Это лучший результат за последние пять лет, подсчитали аналитики Национального рейтингового агентства (НРА). "В 2014-2016 годах долги регионов ежегодно росли, а в 2017 году было зафиксировано снижение лишь на 1,6 процента. Среди факторов, повлиявших на снижение госдолга, - рост доходов региональных бюджетов и комплекс антикризисных мер минфина. Структура госдолга за 2018 год практически не изменилась: в ней по-прежнему преобладают бюджетные кредиты (42,6 процента), хотя некоторые регионы возвращаются к использованию коммерческих кредитов (28,8 процента) и облигационных выпусков (25 процентов). Прочие долговые инструменты, включая госгарантии, мало востребованы", - отмечает Александр Пахалов, руководитель проекта "Рейтинги регионов России" НРА.

Минфин неоднократно рекомендовал регионам проводить более осмотрительную бюджетную и долговую политику. В результате госдолг снизился в 66 регионах, что также является лучшим результатом за пять лет. Еще в трех он сохранился на неизменном уровне и лишь в 16 он вырос. Лидер по снижению долговой нагрузки в 2018 году - Кемеровская область (региону удалось уменьшить объем госдолга более чем на 40 процентов). Также хорошие результаты продемонстрировали Иркутская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, которые сократили госдолг более чем на треть. Среди регионов, допустивших в 2018 году увеличение госдолга, лидирует Тюменская область, где госдолг вырос на 123,5 процента. Однако в регионе отношение госдолга к собственным доходам бюджета остается низким, а общий уровень нагрузки - вполне комфортным для бюджета. Аналогичная ситуация в Приморье, Московской и Челябинской областях. В этих регионах также существуют возможности наращивать долговую нагрузку без серьезных рисков для устойчивости бюджетов. К концу 2018 года в "красной зоне" долговой нагрузки, означающей превышение объема госдолга над налоговыми и неналоговыми доходами бюджета, остались лишь два региона - Мордовия и Костромская область.

Совокупный госдолг регионов снизился в 2018 году на 4,7 процента, до 2,206 триллиона рублей. Это лучший результат за последние пять лет

Дальнейшее увеличение долговой нагрузки регионов означает, что они не смогут выполнить поручения президента. Только на нацпроекты потребуется, по подсчетам правительства, 25,7 триллиона рублей, из которых почти пять триллионов должны изыскать регионы.