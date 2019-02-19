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19.02.2019 14:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале пожарные спасли сову от смерти

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Нижних Сергах в Свердловской области сова сидела на сломанной ветке три дня и не улетала. Местным жителям пришлось вызывать спасателей, чтобы она не погибла от голода.

Фото: iStock
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О необычном поведении птицы жители сообщили в экстренные службы накануне. Сова сидела возле школы №1 и не реагировала на громкие звуки и действия, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. По ней было видно, что она устала и обессилела от голода.

Спасатели, соблюдая меры предосторожности (надев каску и рукавицы), посадили сову в коробку и привезли на территорию пожарной части. Там птица отдохнула, полакомилась свежим мясом, и ее отпустили в лес.

Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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