На Урале воспитатель заперла ребенка в веранде детского сада

В ЗАТО Озерск Челябинской области разгорелся скандал из-за трехлетнего воспитанника детского сада, запертого воспитателем на улице в летней веранде. В ходе проверки информация об инциденте подтвердилась, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

- Установлено, что 15 февраля воспитанник младшей группы во время прогулки был оставлен воспитателем в запертой на ключ летней веранде и находился на улице без надзора около 50 минут, - сообщила представитель надзорного ведомства региона Наталья Мамаева. - Выявленные нарушения свидетельствуют о том, что педагогами не принимались достаточные меры по контролю за детьми. Что могло стать причиной несчастного случая с ребенком.

К счастью, плач малыша услышала молодая мама, прогуливавшаяся возле учреждения с коляской. Она сообщила о забытом ребенке, после чего "малолетнего узника" вернули в группу. По свидетельству очевидцев, запертый на веранде малыш был сильно напуган и замерз - у него оказалась снята одна из варежек и валенок. Забыли ли малыша случайно или в "воспитательных целях", теперь предстоит установить следствию.

В адрес главы Озерска уже внесено прокурорское представление об устранении нарушений законодательства об образовании. Кроме того, в городском отделе СК организована доследственная проверка в отношении должностных лиц детского сада, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметили в прокуратуре.