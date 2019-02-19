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19.02.2019 13:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, каким должен быть отец

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Татьяна Андреева

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова открыла Первый форум отцов в Екатеринбурге. На мероприятии, в том числе, обсудили роль главы семейства.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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- Отец должен быть таким, каким он нужен ребенку. В разных семьях роль эта складывается по-разному. В семье моих родителей мой папа играл немного другую роль, чем сейчас в моей - мой муж. Обычно, мама - это пожалеть, погладить, поговорить по душам, приголубить, накормить, одеть, причесать, а папа - это защита. Папа - это строгие, четкие, понятные задачи, приоритеты, которые строятся в семье. И очень здорово, когда сын говорит, что когда вырастет - станет папой, - сказала омбудсмен.

Перечисляя заслуги региональных советов отцов и благодаря за них присутствующих, Кузнецова вспомнила и про своего папу:

- Порой методы воспитания отцов не всегда укладываются в классические методы педагогики. На сказки, которые мне рассказывал папа в детстве, я бы поставила возрастное ограничение минимум 10+, а до трех лет я их хорошо знала. Или солдатские песни, которые мне пели вместо колыбельной… Зато я знаю, что он меня поддержит лучше всех, когда будут какие-то трудности. Кто как не папа напишет: "Ты что, я же за тебя болею, как за нашу хоккейную сборную".

Омбудсмен отметила, что отец должен стать положительным примером для ребенка, иначе все общественные инициативы по поддержке детей будут оканчиваться ничем. В пример она привела возвращение сдачи норм ГТО и пропаганду здорового образа жизни. Какой во всем этот смысл, если папа лежит на диване?

- Как мы знаем, многих ошибок можно избежать, если перед глазами есть пример того, за кем можно идти. Можно много написать методичек, различных рекомендаций, выступать с красивыми лекциями. Но когда ты видишь пример отца, то хочется идти за ним, - говорит Кузнецова.

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