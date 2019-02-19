Патрушев заявил о росте подростковой преступности на Урале

В России растет число чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях, которые связаны с ростом агрессии среди учащихся. Об этом на выездном совещании в Тюмени заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его данным, в 2017-2018 годах в 18 регионах России ученики совершили 24 резонансных преступления с использованием оружия и взрывных устройств, в результате которых погибли и были ранены учителя и другие ученики.

По мнению Патрушева, среди причин этой тревожной ситуации - недостатки в воспитательной и профилактической работе, недостаточная пропаганда семейных ценностей и коллективизма, которая ведет к индивидуализму среди подростков их нетерпимости и пренебрежением правами других. В свою очередь, на самих учеников, как отметил секретарь СБ РФ, влияет та негативная информация, которая активно распространяется интернете. Это и идеи культа насилия, и личного обогащения, национализма, экстремизма, суицида, а также криминальной субкультуры. Погружение в этот негативный информационный поток провоцирует агрессию у учащихся школ и вузов и подталкивает к нападениям на сверстников и преподавателей. Как считает Николай Патрушев, надо внимательно изучить причины таких случаев, а также усилить работу школьных психологов и повысить профилактику подросткового экстремизма. Также, по его словам, необходимо активизировать работу региональных СМИ и педагогических коллективов по противодействию пропаганде насилия. При этом Патрушев назвал тревожной тенденцией растущий во многих российских регионах уровень подростковой преступности. Например, в Уральском федеральном округе в 2018 году число особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, возросло практически на четверть. В Челябинской и Тюменской областях они увеличились более чем на 55 процентов. При этом почти каждый третий подросток совершивший преступление ранее уже имел криминальный опыт. То есть, по сути, в стране уже растет поколение малолетних рецидивистов. А это уже прямая угроза национальной безопасности России.

Чтобы переломить ситуацию, по мнению секретаря Совбеза, "важно оказывать положительное воздействие на массовое сознание детей, повышать уровень их правосознания, прививать российские духовно-нравственные ценности".

Кроме того, по мнению заместителя секретаря Совбеза Сергея Вахрукова, который перед совещанием проинспектировал одну из тюменских гимназий, школам нужно вести психологическую работу с "трудными" учащимися. А также усиливать взаимодействие с инспекциями по делам несовершеннолетних для выявления и профилактики потенциально преступных намерений подростков.

По словам Вахрукова, принципиально важно минимизировать риски чрезвычайных ситуаций и для этого нужно сделать выводы из ранее произошедших трагедий в российских учебных заведениях. В частности, он заявил о необходимости четкой системы квалификации и отбора сотрудников ЧОП в школах, а также жесткого контроля за их работой. При этом все российские школы должны быть оснащены современными системами пожаротушения, видеокамерами и "тревожными кнопками".

