Путин отметил важную роль отцов в семье

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам первого Всероссийского форума отцов "Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы". Мероприятие проходит в Екатеринбурге.

Глава государства заметил, что вопросам поддержки семьи, улучшения демографической ситуации в стране уделяется приоритетное внимание. Форум объединил участников из многих регионов, ведущих экспертов и специалистов в сфере семейных отношений, представителей профильных министерств и ведомств, деятелей науки и культуры, продолжил он. Здесь поднимаются такие важные темы, как повышение роли отцовства в укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения, подчеркнул Владимир Путин.

"Ведь в нашей стране глава семьи во все времена был оплотом благополучия и стабильности, олицетворял собой уверенность в завтрашнем дне, пользовался у детей высоким, непререкаемым авторитетом как наставник, защитник и надежный друг", - заявил президент.

Глава государства также оценил многогранную работу института уполномоченных по правам ребенка, который стал инициатором создания в России Совета отцов. "Сегодня отцовское сообщество расширяет формы и методы своей работы, активно участвует в реализации социальных проектов и программ, конкретными делами содействует решению насущных проблем в сфере защиты семьи и детства", - констатировал он.