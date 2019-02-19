Новости

Донские чиновники стерли мусор в фоторедакторе 16:40
Прокуратура организовала проверку ДТП под Ростовом 16:33
В БиГ среди потока мигрантов начали выявлять террористов 16:32
В КБР завели дело на полицейского, подбросившего оружие перед обыском 16:23
Что происходит на закрытых станциях Сокольнической линии метро 16:18
В Черное море вошли корабли НАТО 16:09
Путин отметил важную роль отцов в семье 16:03
Сериал "Каратель" закрывают после второго сезона 16:00
Honda закроет завод в Европе 16:00
Курганских школьников накормили странным мясом 15:58
В Крым к 23 февраля вернутся морозы и снегопады 15:56
На Урале воспитатель заперла ребенка в веранде детского сада 15:55
Порошенко подписал закон о курсе Украины в ЕС и НАТО 15:55
СК проверит факт выселения 92-летнего инвалида в Татарстане 15:53
В Англии нашли богатый римский клад Года четырех императоров 15:50
13-летний сын Децла Антоний не одобрил идею снять фильм об отце 15:45
Число пострадавших в ростовском ДТП выросло до 13 человек 15:34
Китай превратит район Гонконга и Гуанчжоу в регион экстра-класса 15:34
Путин встретится с Нетаньяху 21 февраля 15:30
Рекордный пассажиропоток отмечен на МЦК из-за закрытия части "красной" ветки 15:24
Литературовед Евгений Марцинкевич скончался в Петербурге 15:22
Открыта "река" из четырех тысяч звезд 15:19
Renault Arkana испытали на льду 15:16
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика 15:15
Каширское шоссе в Подмосковье начнут расширять в 2020 году 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 16:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин отметил важную роль отцов в семье

Текст: Кира Латухина

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам первого Всероссийского форума отцов "Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы". Мероприятие проходит в Екатеринбурге.

Путин встретится с Нетаньяху 21 февраля

Глава государства заметил, что вопросам поддержки семьи, улучшения демографической ситуации в стране уделяется приоритетное внимание. Форум объединил участников из многих регионов, ведущих экспертов и специалистов в сфере семейных отношений, представителей профильных министерств и ведомств, деятелей науки и культуры, продолжил он. Здесь поднимаются такие важные темы, как повышение роли отцовства в укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения, подчеркнул Владимир Путин.

"Ведь в нашей стране глава семьи во все времена был оплотом благополучия и стабильности, олицетворял собой уверенность в завтрашнем дне, пользовался у детей высоким, непререкаемым авторитетом как наставник, защитник и надежный друг", - заявил президент.

Глава государства также оценил многогранную работу института уполномоченных по правам ребенка, который стал инициатором создания в России Совета отцов. "Сегодня отцовское сообщество расширяет формы и методы своей работы, активно участвует в реализации социальных проектов и программ, конкретными делами содействует решению насущных проблем в сфере защиты семьи и детства", - констатировал он.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Президент Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин отметил важную роль отцов в семье
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика
Принят закон о снижении сборов c ипотечных должников
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе
В Австрии напророчили конец "монополии" Украины на транзит газа