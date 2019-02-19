В Екатеринбурге прекращен отлов бродячих собак

Новости

Китай превратит район Гонконга и Гуанчжоу в регион экстра-класса 15:34
Путин встретится с Нетаньяху 21 февраля 15:30
Рекордный пассажиропоток отмечен на МЦК из-за закрытия части "красной" ветки 15:24
Литературовед Евгений Марцинкевич скончался в Петербурге 15:22
Открыта "река" из четырех тысяч звезд 15:19
Renault Arkana испытали на льду 15:16
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика 15:15
Каширское шоссе в Подмосковье начнут расширять в 2020 году 15:10
Секретные базы ПРО на Тайване разглядели со спутников 15:10
Под Ростовом перекрыли трассу М-4 после ДТП с шестью погибшими 15:07
Полиция Петербурга закрыла подпольный цех по производству анаболиков 15:01
Найдена гробница представителя элиты инков 14:55
На Урале пожарные спасли сову от смерти 14:54
Названы города с самыми дорогими однушками в новостройках 14:50
Пострадавших от хлопка газа отправят из Ингушетии в Нижний Новгород 14:48
Англичанин Оливер рассудит "Зенит" и "Фенербахче" в Лиге Европы 14:42
Модельер Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет 14:40
Матвиенко: Совфед направит наблюдателей на выборы в Молдавию 14:36
В ДТП под Ростовом погибли шесть человек 14:35
Бои на световых мечах признаны видом спорта во Франции 14:35
Крым заключил в Сочи соглашения на 12 миллиардов рублей 14:33
Под Тулой экс-директор училища олимпийского резерва сел за растрату 14:33
В Испании судят благородных мошенников 14:31
В одной московской гостинице зарегистрировали почти три тысячи мигрантов 14:31
Медведев предостерег от необоснованного роста тарифов на вывоз мусора 14:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 15:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Екатеринбурге прекращен отлов бродячих собак

Текст: Татьяна Казанцева
С февраля в столице Среднего Урала прекращен отлов бродячих собак. "Спецавтобаза", выигравшая конкурс, отстранена от дел управлением ФАС. Об этом стало известно после нападения на ребенка своры дворняг.

Собачья стая атаковала семилетнюю девочку в центре Екатеринбурга среди бела дня. Малышка даже не отходила далеко от дома на улице Бажова - она вывела своего четвероногого друга на прогулку, но тойтерьер стал первой жертвой разъяренных псов. Его маленькая хозяйка получила раны руки и психологическую травму. Врачи обработали укусы и ввели ребенку вакцину от бешенства.

В Чувашии собаки насмерть загрызли женщину
В Уфе стая бродячих собак напала на пятиклассника

По горячим следам СК Свердловской области возбудил уголовное дело по ст.293 УК РФ (халатность). Следователи пообещали установить все обстоятельства и найти конкретных должностных лиц, в компетенцию которых входит отлов бродячих животных.

Долго искать не пришлось - уже много лет подряд этим занимается "Спецавтобаза". Однако предприятие поспешило сложить с себя ответственность за ЧП.

- Конкурс, который проводила администрация Екатеринбурга, ЕМУП действительно выиграло, но к процессу торгов возникли вопросы антимонопольной службы. Контракт с администраций Екатеринбурга не был подписан, поэтому с февраля наше предприятие не занимается отловом бродячих животных, - заявил директор "Спецавтобазы" Григорий Вихарев.

Фото: РИА Новости
Суд разрешил собакам кусать незваных гостей на частной территории

Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов подтвердил эту информацию, и в том числе, сумму несостоявшегося контракта на 2019 год - 31 миллион рублей. По его словам, отлов безнадзорных собак в городе "приостановлен временно".

- Решением УФАС от 11 февраля закупка отменена. Администрация Екатеринбурга оспаривает данное решение в судебном порядке. Кроме того, сейчас на подписании с ЕМУП "Спецавтобаза" договор на отлов агрессивных безнадзорных собак. Администрация делает все возможное для скорейшего возобновления этой работы, - сообщил он корреспонденту "РГ".

В общем, сейчас новые собаки в центр содержания животных на территории предприятия не поступают. Как сообщили в пресс-службе "Спецавтобазы", средства на уже находящихся здесь дворняг пока есть. "Если не хватит, будем обращаться за поддержкой в различные службы, к волонтерам", - добавила пресс-секретарь предприятия Евгения Тропина.

Экономика ЖКХ Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Принят закон о снижении сборов c ипотечных должников
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе
В Австрии напророчили конец "монополии" Украины на транзит газа
ФАС объяснила, почему растут цены на продукты
Столкновение двух самолетов ВВС Индии попало на видео