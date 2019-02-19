В Екатеринбурге прекращен отлов бродячих собак

С февраля в столице Среднего Урала прекращен отлов бродячих собак. "Спецавтобаза", выигравшая конкурс, отстранена от дел управлением ФАС. Об этом стало известно после нападения на ребенка своры дворняг.

Собачья стая атаковала семилетнюю девочку в центре Екатеринбурга среди бела дня. Малышка даже не отходила далеко от дома на улице Бажова - она вывела своего четвероногого друга на прогулку, но тойтерьер стал первой жертвой разъяренных псов. Его маленькая хозяйка получила раны руки и психологическую травму. Врачи обработали укусы и ввели ребенку вакцину от бешенства.

По горячим следам СК Свердловской области возбудил уголовное дело по ст.293 УК РФ (халатность). Следователи пообещали установить все обстоятельства и найти конкретных должностных лиц, в компетенцию которых входит отлов бродячих животных.

Долго искать не пришлось - уже много лет подряд этим занимается "Спецавтобаза". Однако предприятие поспешило сложить с себя ответственность за ЧП.

- Конкурс, который проводила администрация Екатеринбурга, ЕМУП действительно выиграло, но к процессу торгов возникли вопросы антимонопольной службы. Контракт с администраций Екатеринбурга не был подписан, поэтому с февраля наше предприятие не занимается отловом бродячих животных, - заявил директор "Спецавтобазы" Григорий Вихарев.

Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов подтвердил эту информацию, и в том числе, сумму несостоявшегося контракта на 2019 год - 31 миллион рублей. По его словам, отлов безнадзорных собак в городе "приостановлен временно".

- Решением УФАС от 11 февраля закупка отменена. Администрация Екатеринбурга оспаривает данное решение в судебном порядке. Кроме того, сейчас на подписании с ЕМУП "Спецавтобаза" договор на отлов агрессивных безнадзорных собак. Администрация делает все возможное для скорейшего возобновления этой работы, - сообщил он корреспонденту "РГ".

В общем, сейчас новые собаки в центр содержания животных на территории предприятия не поступают. Как сообщили в пресс-службе "Спецавтобазы", средства на уже находящихся здесь дворняг пока есть. "Если не хватит, будем обращаться за поддержкой в различные службы, к волонтерам", - добавила пресс-секретарь предприятия Евгения Тропина.