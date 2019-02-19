24-летняя Юлия Башмакова, которую лишили российского гражданства после проверки полиции, восстановлена в своих правах. Ее признали гражданкой России по рождению и вернули паспорт. Девушка пока не решила, будет взыскивать моральный ущерб за доставленные ей страдания.

Курганский городской суд прекратил производство по административному иску Юлии Башмаковой к УМВД России по Курганской области и межмуниципальному отделу МВД России "Притобольный" об оспаривании заключения служебной проверки полиции. Об этом суд попросили сами ответчики - региональное управление МВД, так как вопрос с гражданством девушки был урегулирован до суда.

История Юлии Башмаковой получила огласку после того, как у нее забрали паспорт и объявили, что она не является гражданкой России. Это случилось за три дня до Нового 2019 года.

- Из бумаг, выданных мне в отделе по вопросам миграции УМВД России по Кургану, я узнала, что выданный в 1998 году вкладыш в мое свидетельство о рождении о том, что я являюсь гражданином РФ, а также мои паспорта, полученные в 14, 20 лет и при смене фамилии после замужества, недействительны, а я больше не являюсь россиянкой, - говорит девушка.

Юлия Башмакова родилась в Казахстане. Когда ей было 6 месяцев, она осталась без отца. Мама, гражданка России, привезла ее на родину в Курганскую область трехлетним ребенком, оформила дочери гражданство РФ. Девушка окончила с золотой медалью школу, с красным дипломом университет, вышла замуж, родила ребенка, сейчас находится с четырехмесячной дочкой в декретном отпуске. И вдруг на тебе, такой подарок к Новому году!

Ее паспорт проверял межмуниципальный отдел МВД России "Притобольный". В заключении сказано: документы, удостоверяющие личность Юлии Башмаковой, выданы необоснованно. Ссылаясь на статью 15, часть 2 Закона "О гражданстве РФ" 1991 года, согласно которому Юлины родители должны были заключить письменное соглашение, гражданином какой страны должна стать их дочь. Поскольку девочка родилась в Казахстане, соглашения родителей нет, гражданство РФ в установленном законом порядке она не приобретала, значит, гражданкой России не является, сделали вывод в полиции.

После того, как про Юлю написали СМИ, в том числе и "Российская газета", ее делом заинтересовались в МВД России. Там провели дополнительную проверку и направили в полицейский главк Курганской области письмо пересмотреть результаты первой проверки, признать Юлию Башмакову гражданкой РФ по рождению.