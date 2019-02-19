В Свердловской области в аварии с микроавтобусом погиб человек

В Свердловской области в аварии с легковым автомобилем и пассажирской "ГАЗелью" погиб один человек. Из-за ДТП движение на трассе под Нижними Сергами значительно затруднено.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе региональной ГИБДД, столкновение произошло сегодня, в районе девяти часов утра на 289 километре федеральной трассы Пермь-Екатеринбург. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.

Обе машины получили сильные повреждения. Освобождать потерпевших сотрудникам МЧС пришлось с помощью гидравлического инструмента. Травмы средней тяжести получили восемь человек - все они были доставлены в больницу. От полученных ранений на месте аварии скончался пассажир легковушки. Мужчина был пристегнут ремнем безопасности. Для транспортировки тяжелых пострадавших на место аварии прибыли два вертолета территориального центра медицины катастроф.

В результате аварии движение по трассе было сильно затруднено - сотрудники ГИБДД пускают автотранспорт только по одной полосе. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.