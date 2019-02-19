Новости

Hyundai выпустит крошечный кроссовер 12:05
В Красноярске арестован владелец дома, где при взрыве погибли люди 12:00
Число погибших в аварии на свердловской трассе увеличилось до двух 11:58
Названы товары, которые подорожали на Северо-Западе 11:54
Букмекеры ставят на победу Лазарева на "Евровидении-2019" 11:52
Российский самовзрывающийся беспилотник назвали угрозой для систем ПВО 11:50
В Австрии напророчили конец "монополии" Украины на транзит газа 11:43
В одном из районов Дагестана ввели режим КТО 11:40
Украина раскрыла характеристики крылатой ракеты "Нептун" 11:40
"Свободную охоту" российских боевых вертолетов в Сирии сняли на видео 11:39
Астраханский Ромео предпочел Джульетте зрительницу из зала 11:37
В пермском музее нашли экспонат старше трех тысяч лет 11:34
Названы самые "отзывчивые" регионы России 11:33
Американский самолет провел разведку у берегов Крыма 11:28
Столкновение двух самолетов ВВС Индии попало на видео 11:27
Место убийства Юлия Цезаря откроют для туристов 11:26
Более 70 процентов банков оказались не готовы к кибератакам 11:12
Названы марки-лидеры российского автопарка 11:12
Видео: Фигуристка Сотникова прокатилась по льду Байкала 11:04
Украина вошла в тройку лидеров по размеру нанесенного России ущерба 10:55
Queen и Адам Ламберт выступят на церемонии вручения "Оскара" 10:55
Москалькова располагает информацией о нарушении прав 43 россиян на Украине 10:53
В Приамурье подожгли здание поселковой администрации 10:51
В Свердловской области в аварии с микроавтобусом погиб человек 10:50
Мединский обсудит развитие кино с руководителями компаний-лидеров 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 10:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Свердловской области в аварии с микроавтобусом погиб человек

Текст: Мария Гафурова
Фото: ГИБДД по Свердловской области Фото: ГИБДД по Свердловской области
Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области в аварии с легковым автомобилем и пассажирской "ГАЗелью" погиб один человек. Из-за ДТП движение на трассе под Нижними Сергами значительно затруднено.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе региональной ГИБДД, столкновение произошло сегодня, в районе девяти часов утра на 289 километре федеральной трассы Пермь-Екатеринбург. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.

В Чечне в ДТП с Lada и Mercedes погибли два человека
В Дагестане произошло ДТП с пятью пострадавшими

Обе машины получили сильные повреждения. Освобождать потерпевших сотрудникам МЧС пришлось с помощью гидравлического инструмента. Травмы средней тяжести получили восемь человек - все они были доставлены в больницу. От полученных ранений на месте аварии скончался пассажир легковушки. Мужчина был пристегнут ремнем безопасности. Для транспортировки тяжелых пострадавших на место аварии прибыли два вертолета территориального центра медицины катастроф.

В результате аварии движение по трассе было сильно затруднено - сотрудники ГИБДД пускают автотранспорт только по одной полосе. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Австрии напророчили конец "монополии" Украины на транзит газа
СК возбудил дела по фактам обстрелов жителей Донбасса
В США 16 штатов оспорят в суде решение Трампа о режиме ЧП
ФАС объяснила, почему растут цены на продукты
Столкновение двух самолетов ВВС Индии попало на видео