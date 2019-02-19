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19.02.2019 23:45
Рубрика: Спорт

В отпуск не спешат

Осталось всего три путевки в плей-офф КХЛ
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск № 37(7795)
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги вырулил на финишную прямую. Всем командам осталось провести по два матча, и окончательная картина станет понятна только поздно вечером 22 февраля, когда они завершатся.

В Восточной конференции, впрочем, интрига скорее номинальная. Семь команд забронировали себе место в плей-офф заранее, а восьмая может определиться уже сегодня. Челябинский "Трактор" накануне одержал важнейшую победу над московским "Динамо" с вполне футбольным счетом 1:0 и теперь опережает идущую на девятом месте "Сибирь" на четыре очка. Таким образом, уральцам достаточно сегодня не проиграть в основное время нижегородскому "Торпедо", чтобы обезопасить себя от досрочного отпуска. Хотя, возможно, не понадобится даже этого - несколькими часами ранее сибиряки принимают лучшую команду Востока "Автомобилист", и в случае поражения они точно лишатся всех шансов на восьмое место в конференции.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Форвард СКА Гусев побил рекорд КХЛ

На Западе все куда сложнее, ведь здесь вакантными остаются два места, а претендентов на них трое. Прошедший тур ясности в расстановку не внес, а, напротив, увеличил плотность команд. "Виной" тому стал подмосковный "Витязь", который резко сдал на финише регулярного сезона. Место команды Валерия Белова в плей-офф еще недавно не вызывало сомнений, но шестое поражение подряд отбросило "витязей" на границу кубковой восьмерки. Очередным обидчиком стал лидер сезона ЦСКА, не давший подмосковным оппонентам ни единого шанса - 6:1. Этот матч стал в каком-то смысле показательным - первый раунд плей-офф с участием московских армейцев, скорее всего, пройдет по аналогичному сценарию, слишком уж велико их превосходство над середняками конференции.

Этот результат был на руку "Сочи", чуть ранее обыгравшему минское "Динамо" - черноморский клуб теперь седьмой в таблице. Но от девятой строчки, где располагается "Динамо" из Риги, его отделяет всего два очка. Латвийский коллектив в своем матче разгромил дома ни на что не претендующий "Слован" 5:0 и едет в гости к "Северстали", которая также осталась без плей-офф. "Витязь" в этом туре принимает минское "Динамо", а "Сочи" дома играет со "Спартаком". Потеря очков любой из команд может резко изменить расклад сил.

Голкипер Игорь Шестеркин в 25-й раз отыграл на ноль в воротах СКА и повторил клубный рекорд

Ну и, наконец. В Санкт-Петербурге мы увидели репетицию полуфинала Западной конференции. СКА принимал ярославский "Локомотив" - если команды пройдут первый раунд плей-офф, то затем встретятся как раз друг с другом. Пока "железнодорожникам" похвастаться на фоне армейцев нечем. Ярославцы проиграли 0:4, позволив Игорю Шестеркину в 25-й раз отыграть на ноль в воротах СКА, повторив клубный рекорд Микко Коскинена.

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