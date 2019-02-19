В России за прошлый год впервые с кризисного 2014-го сложился профицит бюджета, но выйти на ожидаемое развитие экономики пока не удалось, рассказал журналистам глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.

Доходы федерального бюджета за прошлый год на 2,8 триллиона рублей превысили расходы, а также на 2,7 процента оказались выше прогнозов. Это самый высокий показатель за последние шесть лет.

Бюджет исполнялся в более благоприятных условиях, чем годом раньше. "Цены на нефть выросли на 32 процента. Но это существенно не увеличивает экономический рост. По многим признакам он составил чуть больше 1,5 процента", - сказал Кудрин. Это не тот стабильный рост, на который мы рассчитываем, добавил он.

К тому же о показателях роста аналитики ведут споры. По данным Росстата, ВВП в прошлом году увеличился на 2,3 процента с учетом уточненной статистики по строительству. Такие расхождения в оценках говорят о том, что рост, как минимум, нестабильный, заметил Кудрин.

Теперь нужно сосредоточиться на достижении национальных целей - выходе России в пятерку ведущих экономик мира, снижении уровня бедности

В стране мало внимания уделяется развитию инфраструктуры. Требуется увеличить расходы также на образование, здравоохранение. Но бюджетного маневра в пользу этих сфер нет и на ближайшие три года не планируется, заметил глава Счетной палаты. Тормозят развитие также санкции. Россия приспособилась, но их влияние "не нулевое, оно отрицательное", добавил Кудрин. Новые санкции вызовут новые шоки и необходимость новой адаптации, заметил он.

Однако в непростой ситуации есть успехи. Прежде всего Россия существенно снизила зависимость от нефтегазовых доходов, поскольку дефицит доходов от всех других сфер снизился до 6 процентов ВВП. То есть снижение цен на нефть до 40 долларов за баррель уже не будет оказывать существенного влияния на финансовую систему страны, отметил глава СП.

Стабилизировать ситуацию также удалось за счет сокращения расходов бюджета. За 2018 год потратили 16,7 триллиона рублей. Это один из самых низких уровней расходов, подчеркнул Кудрин. Причем значительная часть сокращений произошла за счет обороны. В России уже провели модернизацию вооруженных сил, и теперь можно поддерживать расходы на эту сферу на уровне 2,7 процента ВВП. Также сократились расходы на безопасность и правоохранительную деятельность. Снизились и социальные расходы, но в основном за счет снижения дефицита Пенсионного фонда.

Теперь нужно сосредоточиться на достижении национальных целей - выходе России в пятерку ведущих экономик мира, снижении уровня бедности. Пока зарплаты растут очень медленно, за три квартала 2018 года в стране насчитывалось 19,6 миллиона человек (13,3 процента) с доходами ниже величины прожиточного минимума.