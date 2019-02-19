Родители бывшего премьера Италии арестованы за мошенничество

Отец и мать экс-премьера Италии Маттео Ренци были арестованы. Они помещены под домашний арест из-за подозрений в мошенничестве.

По версии следствия, супруги обманным путем довели до банкротства принадлежащие им компании и применяли поддельные счета, передает агентство ANSA. Таким образом предприниматели Тициано Ренци и Лаура Бовони незаконно присвоили сотни тысяч евро.

Следствие в отношении подозреваемых продолжается. "Я очень верю в итальянскую систему правосудия. Поэтому мне хочется поскорее поприсутствовать на суде", - написал в Facebook бывший премьер Италии, который возглавлял итальянское правительство с февраля 2014 года по декабрь 2016 года.