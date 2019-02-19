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19.02.2019 11:40
Рубрика: Экономика

Роскачество определило лучшее российское вино

Текст: Марина Гусенко
Роскачество подвело итоги тестирования отечественных вин. Всего было закуплено для исследований 320 вин, широко представленных в магазинах страны.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Итог: красное вино 78 брендов из 114 превзошло по качеству действующий ГОСТ, то есть набрало более 78 баллов из 100 возможных. То же самое можно сказать про белое вино - 56 торговых марок из 104 лучше, чем того требует ГОСТ.  Среди розовых вин больше 78 баллов набрало 9 из 19. Среди игристых - 38 из 51. Из ликерных вин высокие баллы получили почти все образцы - 30 из 32.

Фото: iStock
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Особым качеством могут похвастаться белые полусухие вина. Высокую оценку получили вина 10 брендов из 11.

Исследование вина станет ежегодным, констатировал глава Роскачества Максим Протасов.

Познакомиться с винным гидом России и узнать, вино каких торговых марок является лучшим в нашей стране, можно на сайте Роскачества.

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