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19.02.2019 11:33
Рубрика: Общество

"Роскосмос" будет отправлять туристов в полеты по маршруту Гагарина

Текст: Наталия Ячменникова
Роскосмос предложит космическим туристам облететь Землю по маршруту первого космонавта мира Юрия Гагарина, это сократит сроки подготовки к полету. Об этом сообщил в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Напомним: Гагарин выполнил один виток вокруг Земли на корабле "Восток-1" 12 апреля 1961 года. Его исторический полет продолжался 108 минут.

Также стало известно, что госкорпорация "Роскосмос" и американская компания Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на Международную космическую станцию до конца 2021 года.

Фото: Bill Ingalls/NASA/nasa.gov
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Роскосмос и Space Adventures сотрудничают в области космического туризма с 2001 года. Как подчеркивается, заключение указанного контракта позволит дополнительно "загрузить" производственные мощности РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс", ЦЭНКИ и другие предприятия ракетно-космической промышленности. Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос. Выполнение всех работ по созданию космической техники будет осуществляться за счет средств космических туристов.

В связи с сокращением численности российского экипажа "турпакет" на некоторое время назад был "заморожен", а сейчас, судя по всему, возобновляется. На МКС, начиная с 2001 года, побывали семь космических туристов. "Пионером" стал американский миллионер Деннис Тито, который на орбите занимался в основном фото- и видеосъемкой. А вот 28-летний бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворт, который слетал в 2002 году, с самого начала был намерен провести серию медико-биологических экспериментов. Он считает, что будущие космические исследования будут в известной степени зависеть именно от таких коммерческих экспедиций.

Спустя три года стартовал американец Грегори Олсен. Кстати, сначала медики не допустили его к полету, но позже дали добро. А в 2006 году на станцию прибыла первая космическая туристка - американка иранского происхождения Ануше Ансари.

Пятый космический турист - американский миллиардер Чарльз Симони побывал на орбите в 2007 году. Для него были запланированы эксперименты по заказу ЕКА, а также по собственной научной программе: он изучал влияние радиации. Через два года Симони отправился в полет во второй раз. И это для туристов остается прецедентом.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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Один из самых интересных туристических вояжей получился у американского миллионера Ричарда Гэрриота. Разработчик компьютерных игр и сын астронавта NASA Оуэна Гэрриота почувствовал вкус орбиты в 2008 году. Он первый "путешественник", который выполнил научные эксперименты по заказам коммерческих организаций. В частности, по выращиванию белковых кристаллов. А на следующий год на МКС впервые прибыл "клоун": членом экипажа на несколько дней "прописался" руководитель канадского Cirque du Soleil (Цирка Солнца) - Ги Лалиберте.

Большой бум вызвала подготовка к полету британской поп-звезды Сары Брайтман, старт которой намечался на сентябрь 2015 года. Она легко прошла все медицинские исследования. Активно начала готовиться в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Для Сары уже шили скафандр: корреспонденты "РГ" лично наблюдали за процессом на НПП "Звезда". Был заказан и ложемент, то есть персональное кресло, в котором певица должна была лететь на корабле "Союз". И вдруг она отказалась от полета. Официально ее представители озвучили: из-за семейных обстоятельств. Но версия кулуаров - поп-звезду подвел один из спонсоров.

Стоимость космического тура немалая. Цифры еще в самом начале "турполетов" стартовали от 20 млн долларов…

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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