Роскосмос: Два космических туриста полетят на МКС до конца 2021 года

Госкорпорация "Роскосмос" подписала контракт с американской компанией Space Adventures на отправку двух космических туристов на МКС. Как сообщили в "Роскосмосе", полет состоится до конца 2021 года.

Там уточнили, что подписан контракт "об осуществлении краткосрочных космических полетов на Международную космическую станцию двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле", цитирует заявление агентство ТАСС. По его информации, работы по созданию необходимой техники будут проводиться на средства самих космических туристов.

Ранее сообщалось, что заявленная в России космическая лунная программа не отменяется и не форсируется, а проходит необходимые в подобных случаях этапы экспертных оценок и согласований.

Напомним, что первый полет туриста был организован российской стороной и вышеупомянутой американской компанией в 2001 году.