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19.02.2019 15:52
Рубрика: Экономика

Россия вложит в строительство промзоны в Египте 12 млрд рублей

Текст: Надежда Толстоухова
Российский экспортный центр (РЭЦ) презентовал в Москве проект промышленной зоны в Египте в зоне Суэцкого канала. В ближайшие шесть лет в развитие площадки федеральный бюджет вложит 12 миллиардов рублей в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
Фото: David Degner/Getty Images Фото: David Degner/Getty Images
Фото: David Degner/Getty Images

"Эти деньги выделены на девелоперский проект по созданию российской промышленной зоны в Египте. Речь идет о докапитализации Российского экспортного центра, - заявил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Фото: depositphotos.com
Опрос: Россияне назвали условия для полетов в Египет

По словам генерального директора РЭЦ Андрея Слепнева, без экспансии на внешние рынки достичь целевых показателей в 250 миллиардов долларов по несырьевому неэнергетическому экспорту к 2024 году будет невозможно, поэтому РЭЦ и взялся за реализацию проекта промзоны на Суэцком канале. Российским компаниям участие в проекте может быть выгодно тем, что открывает им доступ к арабскому и африканскому рынку. Кроме того, сейчас Египет ведет переговоры со станами ЕС и Америки об установлении зоны свободной торговли. Если решение об этом будет принято, российскую продукцию, произведенную в египетской промзоне, можно будет поставлять на Запад без уплаты пошлин.

Руководство экономической зоны Суэцкого канала пообещало российским инвесторам полную законодательную защиту бизнеса. Сейчас в стране ведется разработка нового инвестиционного закона, который упростит работу иностранных инвесторов. Кроме того, произведенная в промзоне продукция будет носить статус национального товара, а, следовательно, госструктуры Египта смогут закупать ее для обеспечения государственных нужд страны.

"У нас создана специальная законодательная база: мы предоставляем услуги "в одно окно". Чтобы зарегистрировать компанию в особой экономической зоне Суэцкого канала, нужно только 48 часов. Благодаря деййствующим соглашениям о зонах свободной торговли продукцию, произведенную у нас, можно будет беспошлинно экспортировать в 24 африканских страны. Кроме того, действует специальный налоговый режим. Ставки по таможенному налогу и НДС равны нулю, а подоходный налог вдвое ниже, чем в соседних регионах" - заявил на презентации заместитель председателя Совета управляющих Экономической зоны Суэцкого канала Мохамед Браия.

По словам директора Института Африки РАН Ирины Абрамовой, сейчас как никогда удачный момент для возвращения России в Африку, а именно - в Египет. Этот рынок развивается очень стремительно, и за него борются и западные страны, и Китай. Преимущество России перед ними в том, что еще СССР вкладывался в развитие промышленности арабской республики, и элиты страны это помнят. А кроме того, Россия заслужила себе политический вес в стране благодаря участию в урегулировании Ближневосточного конфликта. Поэтому, по мнению эксперта, дороги для нашего бизнеса в страну открыты. Наиболее востребованы там сейчас проекты в сфере энергетики, в том числе возобновляемой, в сфере промышленности и сельского хозяйства.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Российские товары начнут производить в Египте

Именно в этих сферах и работают компании, уже подписавшие первые соглашения о намерениях создать в промышленной зоне свои площадки. Это компания-поставщик металлопроката, производитель световых приборов, завод по производству электросчетчиков, производители химических средств защиты растений, а также научно-исследовательский и производственный центр технологий водопользования.

Как напомнил Василий Осьмаков, в рамках всего напроекта по развитию международной кооперации и экспорта бизнес сможет рассчитывать на общий объем господдержки более чем в 400 миллиардов рублей в течение шести лет. Эти деньги будут направлены на субсидирование банковского кредитования, на поддержку выставочной деятельности и на другие меры. Общий объем финансирования нацпроекта равен 950 миллионов рублей.

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