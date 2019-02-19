Мужская сборная России на базе в подмосковном Новогорске начала подготовку к двум решающим матчам квалификации чемпионата мира, который пройдет в этом году в Китае. 21 февраля команде Сергея Базаревича предстоит выездной матч против Болгарии, а 24-го наши в Перми примут финнов.

Победа в последней встрече гарантирует России участие в ЧМ-2019. Путевку в Китай может обеспечить и положительный результат в Болгарии, но только в случае поражения Финляндии от французов в параллельной игре.

На предыдущий ЧМ-2014 россияне не отобрались: пропуск второго первенства планеты подряд станет для отечественного баскетбола катастрофой, особенно если учесть тот факт, что на предстоящем турнире будут разыгрываться путевки на Олимпиаду-2020.

Важность момента понимают все. В том числе и министр спорта Павел Колобков, приехавший в Новогорск поддержать сборную. От команды почетный гость получил на память именную майку национальной команды и мяч с автографами игроков. Подарками министр спорта сразу воспользовался по назначению. Майку надел вместо пиджака и направился к линии штрафных. Пару бросков Колобкову понадобилось для пристрелки, зато потом министр, как заправский снайпер, уже не промахивался.

- Для нас это очень важная встреча, и спасибо Павлу Анатольевичу, что он нашел для нее время, - отметил глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. - В сборной боевое настроение. Визит министра дает импульс: ребята чувствуют, что есть поддержка, есть интерес к ним и к виду спорта в целом. Уверен, что это поможет в предстоящих играх.

Министр общением со сборной тоже остался доволен: "Немножко команда нервничает: остались две самые важные игры. Надо собраться, настроиться. Конечно, много травмированных плюс на матчи сборных наложились игры Евролиги. Но команда у нас хорошая. Много молодых ребят, впервые получивших вызов в сборную. Думаю, это будущее нашего баскетбола. Но я рад видеть здесь Фридзона, Воронцевича, Кулагина".

Перед важнейшими матчами поддержать сборную на учебно-тренировочную базу в подмосковном Новогорске приехал министр спорта РФ Павел Колобков

Помимо моральной поддержки, сборная получила и вполне осязаемую. Дело в том, что из-за наложения календарей квалификации ЧМ-2019 и Евролиги ЦСКА и "Химки" участвующие в клубном турнире некоторые матчи проводят в одни дни со сборной. Например, ЦСКА 21 февраля сыграет с испанской "Гран-Канарией", а "Химки" 22-го - с греческим "Панатинаикосом". И, тем не менее, оба клуба, насколько это было возможно, пошли национальной команде навстречу. Сборной поможет армеец Андрей Воронцевич и центровой химчан Петр Губанов. Ну а пока недостаток ключевых фигур наставник сборной Сергей Базаревич вынужден компенсировать большим количеством молодежи.

- Конечно, нам хотелось бы, чтобы состав оказался более опытным, сбалансированным, было больше игроков, которые уже имеют опыт игры за сборную. Но из-за большого количества травм мы многих недосчитались, - посетовал на ситуацию главный тренер национальной команды Сергей Базаревич. - Плюс ЦСКА и "Химки" из-за Евролиги смогли отпустить только по одному игроку. Так что есть легкий недокомплект. Но постараемся решить все вопросы теми, кто в обойме. Давление пока не ощущается, но, думаю, ближе к играм мы его еще почувствуем.

Вызвано 15 человек. Защитники: Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба - "Нижний Новгород"), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все - "Локо-Кубань", Краснодар), Александр Платунов ("Парма, Пермь), Александр Хоменко (ЦСКА-2). Форварды: Никита Балашов ("Невежис", Литва), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Петр Губанов ("Химки"), Станислав Ильницкий ("Локо-Кубань"), Никита Михайловский ("Автодор"). Центровые: Артем Забелин ("Автодор", Саратов), Владимир Ивлев ("Локо-Кубань"), Артем Клименко (УНИКС, Казань). Сегодня вечером в Болгарию отправятся 12 игроков.