Россияне стали реже жениться и разводиться

За последние пять лет, по данным Минюста, россияне стали реже заключать браки и разводиться. Так, в 2018 году было заключено браков на 21 процент меньше, чем в 2013 году.

Примерно такая же картина складывалась и в предыдущий 2017-й год: тогда было заключено 1 049 224 браков (почти на 8 процентов больше, чем в 2018 году).

Правда, снижается и статистика разводов. В 2013 году число разводов составило 696 688, а в 2018-м - 613 042 (на 12 процентов меньше).

Эксперт Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что снижение числа тех, кто женится, связано с демографическими тенденциями.

"Молодые люди, условно 20-30 лет - это те, кто родился в 90-е годы, когда был колоссальный провал по рождаемости. Их сегодня просто физически меньше", - сказал Крупнов в интервью телеканалу RT.