РПЦ осудила задержание митрополита Митрофана на Украине

История с митрополитом Горловским и Славянским Митрофаном, без всяких причин задержанным на контрольно-пропускном пункте города Славянска, - это неприемлемые попытки его запугивания, считает глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он подчеркнул, что митрополит Митрофан пользуется непререкаемым авторитетом среди украинцев, причем проживающих по обе стороны границы.

И напомнил, что до этого инцидента митрополит Митрофан пользовался относительной свободой перемещения, что "позволяло ему общаться с паствой, проживающей по обе стороны противостояния".

Задержание архиерея создает впечатление, подчеркнул Владимир Легойда, что украинские власти снова пытаются перенести политические разделения в духовную сферу, подрывая тем самым миротворческое служение, которое несет каноническая Украинская православная церковь.

"Мы осуждаем данную акцию устрашения в отношении епископа Украинской православной церкви и напоминаем, что произвольные задержания противоречат демократическим стандартам в области прав человека", - сказал Легойда.