Сергей Бурунов сыграет гендиректора телеканала

"Первый сериал про обратную сторону телевидения" - так позиционирует телеканал "Пятница!" новый сериал режиссера и сценариста Ильи Куликова, который выйдет в эфир 25 февраля в 22.00.

Хит прошлого года - сериал Жоры Крыжовникова "Звоните ди Каприо" также рассказывал в каком-то смысле про обратную сторону телевидения. Но в случае с "Мылодрамой" - совсем другая история. Этот сериал создатели называют "злой комедией". "Откровенная история о телевидении, его устройстве и том, что скрыто от глаз зрителя" - вот что обещано.

"Мылодрама" - одна из самых смелых работ Сергея Бурунова и его первый бенефисный сериал" - так рекламируется проект.

Главный герой "Мылодрамы" в исполнении Сергея Бурунова - автозаправщик, жизнь которого в один миг кардинально меняется: он становится генеральным директором телеканала. Без опыта работы и совершенно не разбираясь в телевизионном бизнесе, бывший работяга должен будет создать лучший сериал в истории телевидения. Послужил ли прототипом героя известный руководитель канала "Пятница!" Николай Картозия или образ телевизионного гендиректора является собирательным - увидим уже в понедельник.

"То, что сегодня, бывает, творится на телеэкранах, периодически сильно меня, как зрителя, расстраивает. Как будто две непересекающиеся вселенные - новые отличные сериалы, даже можно сказать, многосерийные фильмы, которые выходят в интернете, и тележвачки некоторых каналов. Мы с режиссером Куликовым взяли на себя задачу сделать и показать сериал об идеальном сериале. Такая вот иголка смерти для пошлости на ТВ в яйце юмора", - говорит Сергей Бурунов.