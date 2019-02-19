СК возбудил дела по фактам обстрелов жителей Донбасса

Следственный комитет возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов мирных жителей Донбасса украинскими военнослужащими. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, СК установил новые факты жестокого обращения с гражданским населением и применения запрещенных средств и методов ведения войны украинскими силовиками в Донбассе.

В ведомстве рассказали о том, что в субботу, 16 февраля, украинские военнослужащие обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Докучаевске, а вчера, 18 февраля, также был обстрелян поселок Донецкий. В ходе обстрелов пострадали два человека.

В СК РФ отметили, что украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему.