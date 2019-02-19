Создано приложение, которое поможет пережить расставание

Разработчики представили приложение Onward, которое поможет в тяжелой ситуации. Оно создано для тех, кто только что расстался со своей второй половиной.

Как правило, многие из тех, кто переживает разрыв, не в силах сделать элементарное - собрать свои вещи и переехать. А тех, кто мог бы помочь, рядом нет.

Как уточняет портал Fast Company, разработчики Onward - Линдсек Мек и Мика Леонард - решили, что люди с разбитыми сердцами достойны хорошего сервиса. Они разработали три предложения с учетом разных потребностей, бюджета и продолжительности поддержки пользователя.

За 99 долларов можно получить "10-дневную перезагрузку", которая включает план по поиску нового жилья, планирование и осуществление переезда, а также консультации психотерапевта. За 175 долларов доступен вышеуказанный пакет, плюс рекомендации по меблировке дома, помощь в передвижениях сроком на месяц.

А за 500 долларов доступны еще и услуги по уборке и оформлению дома и индивидуальный путеводитель с рекомендациями по посещению ресторанов, спортзалов, студий и прочих интересных мест.

Авторы приложения заключили стратегические партнерства с риэлторскими компаниями, клиниками, студиями йоги и так далее. Onward презентовали в Нью-Йорке в День святого Валентина - праздник, в который распадается приличное количество пар.