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19.02.2019 23:51
Рубрика: Спорт

Разучились побеждать

"Спартак" не может выиграть в пятой встрече подряд
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 37(7795)
Московский "Спартак" проводит последние матчи перед возобновлением сезона. На сборе в Турции "красно-белые" сыграли вничью с "Оренбургом" - 1:1.

Разумеется, никто не собирается делать выводов по контрольным встречам. На то они и товарищеские, чтобы тренеры могли посмотреть на новичков, попробовать различные схемы. Но болельщиков "Спартака" наверняка настораживает тот факт, что команда не может победить уже в пятом матче подряд.

Фото: @fcsm_official/Twitter.com
"Спартак" назвал соперников на заключительном сборе в Турции

Ранее "красно-белые" не сумели одолеть словенские "Марибор" (1:1) и "Муру" (1:1), казахстанский "Актобе" (2:2), а также потерпели поражение от словацкого "Слована" (1:3). Заключительную контрольную встречу москвичи проведут 23 февраля. В соперниках у них молдавский "Шериф".

К слову, во вторник "Спартак" объявил о расторжении контракта с нападающим Денисом Давыдовым.

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