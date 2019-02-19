"Спартак" не может выиграть в пятой встрече подряд

Московский "Спартак" проводит последние матчи перед возобновлением сезона. На сборе в Турции "красно-белые" сыграли вничью с "Оренбургом" - 1:1.

Разумеется, никто не собирается делать выводов по контрольным встречам. На то они и товарищеские, чтобы тренеры могли посмотреть на новичков, попробовать различные схемы. Но болельщиков "Спартака" наверняка настораживает тот факт, что команда не может победить уже в пятом матче подряд.

Ранее "красно-белые" не сумели одолеть словенские "Марибор" (1:1) и "Муру" (1:1), казахстанский "Актобе" (2:2), а также потерпели поражение от словацкого "Слована" (1:3). Заключительную контрольную встречу москвичи проведут 23 февраля. В соперниках у них молдавский "Шериф".

К слову, во вторник "Спартак" объявил о расторжении контракта с нападающим Денисом Давыдовым.