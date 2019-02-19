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Рубрика: В мире

Спецпредставитель КНДР занялся подготовкой встречи Трампа и Ким Чен Ына

Спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хек Чхоль отправился во вторник в столицу Вьетнама для подготовки второй встречи американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Такую информацию распространило агентство Kyodo. По его данным, в ближайшие дни Чхоль проведет в Ханое переговоры со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном. Стороны обсудят детали саммита.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Ранее в Ханой отправилась делегация КНДР во главе с секретарем Госсовета Ким Чан Сонном, который занимался подготовкой первой встречи лидеров США и Северной Кореи, пишет ТАСС.

Напомним, первый в истории саммит лидеров США и КНДР состоялся в Сингапуре 12 июня прошлого года. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля. Представители двух стран ведут активную подготовку на месте, подбирая гостиницы для своих лидеров и согласовывая различные формальности.

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