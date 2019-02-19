"Старлей Смальков" из сериала "Солдаты" попал в больницу

В Москве попал в больницу российский актер кино, театра и ТВ Игнатий Акрачков, известный, в частности, по сериалам "Анна Каренина" и "Солдаты", где он сыграл Смалькова. В процессе шоу дослужившегося от лейтенанта до капитана, а потом получившего сольный сериал-спин-офф.

Об этом передает канал 360 со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Уточнено, что причиной обращения артиста за помощью к медикам 18 февраля стали "боли в животе". Что далее в беседе с ресурсом подтвердил и Акрачков, рассказав: в больницу он обратился сам.

"Мне дали обезболивающее и отпустили домой до утра. Пока не знают врачи (что произошло). Какой-то спазм желудочно-кишечного тракта", - сообщил актер.

Акрачкову 42 года - родился в 1976-м. В 1999 году окончил высшее театральное училище имени Щукина. Артист работал в Театре под руководством Армена Джигарханяна, МХТ имени Чехова, сотрудничал с Театром под Руководством Олега Табакова и Театром "Содружество актеров Таганки".

На экранах - с конца девяностых. Снялся в фильмах "Обитаемый остров", "Антисекс", "В движении", "Спартак и Калашников" и "Довлатов", сыграл Олега Волкова, главного героя картины Карена Шахназарова "Яды, или Всемирная история отравления".