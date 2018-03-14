Кассовые сборы "Довлатова" превысили сто миллионов рублей

Касса биографического художественного фильма "Довлатов" за две недели отечественного проката составила 115 миллионов рублей. Об этом передает "Интерфакс", ссылаясь на отчет Фонда кино.

Напомним. Изначально предполагалось, что "Довлатов" будет показываться только с 1 по 4 марта, но позже, "из-за повышенного спроса", прокат продлили до 11 марта.

Поставленная Алексеем Германом-младшим лента рассказывает о нескольких днях жизни писателя в Ленинграде, о событиях, предшествовавших его отъезду в Таллин и эмиграции друга Довлатова, Иосифа Бродского.

Главную роль в картине исполнил Милан Марич. В фильме так же снялись Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Елена Лядова, Антон Шагин, Артур Бесчастный.

Лента участвовала основном конкурсе 68-го Берлинале, удостоившись "Серебряного медведя" за выдающиеся достижения в киноискусстве. И - прогнозирует министр культуры России Владимир Мединский - на этом не остановится.

Как сообщалось ранее, часть от собранных средств будет направлена на поддержку литературной премии "Лицей" имени Пушкина - для молодых писателей.

Кроме того, известно, что глобальный сервис Neflix приобрел права на прокат фильма "Довлатов" на английском языке - для жителей Северной Америки, Канады, Австралии, Новой Зеландии и скандинавских стран.