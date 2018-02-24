Фильм "Довлатов" и новая лента Бекмамбетова награждены на Берлинале

Биографический фильм Алексея Германа-мл. о Сергее Довлатове получил приз независимого жюри Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу смотра.

Фильм рассказывает о нескольких днях из жизни писателя в Ленинграде начала семидесятых - накануне эмиграции друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского.

Сергея Донатовича сыграл серб Милан Марич. В остальных ролях: Елена Лядова, Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Артур Бесчастный ("Дуэлянт"), Алексей Агранович ("Копейка"). В числе продюсеров - Константин Эрнст. Режиссер и соавтор сценария вынашивал замысел этой картины несколько лет.

Фильм Тимура Бекмамбетова "Профиль" получил приз зрительских симпатий Берлинале. По сюжету картины британская журналистка "пытается понять, как исламисты вербуют молодых девушек, уговаривая их приехать на Ближний Восток". В основе сценария - реальная история.

Уточнено, работа Бекмамбетова решена в так называемом формате экрана (по определению самого режиссера, screen life) - когда все действие происходит на десктопе компьютера: в виде текстовой переписки, работы в браузере, разговорах по видеосвязи и так далее.

Основные призы фестиваля будут вручены в субботу вечером. На главные награды претендуют девятнадцать картин, включая "Довлатова".