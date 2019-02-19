Стартовала распродажа игр в GOG.com. "Ведьмака" отдают за 61 рубль

В сервисе цифровой дистрибуции компьютерных игр GOG.com стартовала распродажа "Фестиваль Фонарей", приуроченная к началу "Года свиньи" по восточному календарю.

Скидки доходят до отметки в 85 процентов. Так вторую часть приключений ведьмака Геральта можно купить всего за 61 рубль, за первую просят совсем смешные 29. В общей сложности цены снижены на более чем 200 игр.

Полный список игр, участвующих в акции, можно посмотреть по этой ссылке.

Распродажа продлится неделю, до 26 февраля, 02:00 по московскому времени.