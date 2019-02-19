У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Стартовала распродажа игр в GOG.com. "Ведьмака" отдают за 61 рубль

19.02.2019,  
11:16
Текст:  Богдан Бобров
Фото: GOG.com/Twitter Фото: GOG.com/Twitter
Фото: GOG.com/Twitter

В сервисе цифровой дистрибуции компьютерных игр GOG.com стартовала распродажа "Фестиваль Фонарей", приуроченная к началу "Года свиньи" по восточному календарю.

Скидки доходят до отметки в 85 процентов. Так вторую часть приключений ведьмака Геральта можно купить всего за 61 рубль, за первую просят совсем смешные 29. В общей сложности цены снижены на более чем 200 игр.

"Мы все Ниган". Злодей из "Ходячих мертвецов" ворвется в Tekken 7
Выпущен самый необычный и при этом бесплатный тетрис

Полный список игр, участвующих в акции, можно посмотреть по этой ссылке.

Распродажа продлится неделю, до 26 февраля, 02:00 по московскому времени.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
хиты
Фото: Volodymyr Horbovyy/ iStock
В Мэрилендском университете создали робота размером с муравьиную голову 17.02.2019
"Хаха офигенно". Илон Маск ответил по-русски на мем "Как тебе такое, Илон Маск?" 13.02.2019
Игры "Косынка" и "Паук" для Windows поменяют радикально 12.02.2019
игры
Фото: Prykhodov/ iStock
В сфере фудтеха назревает революция 17.02.2019
Геймер заплатит 15 млн рублей за чит в GTA 08.02.2019