Таксофоны предложили оборудовать сиренами для оповещения о ЧС

Для оповещения населения о ЧС Минкомсвязи предложило оборудовать существующую сеть таксофонов сиренами и громкоговорителями. С такой инициативой выступил замглавы ведомства Олег Иванов, подтвердили "РГ" в министерстве.

Сколько именно будет стоит такое переформатирование в Минкомсвязи пока не уточняют. Но все равно это обойдется дешевле, чем с нуля строить отдельную сеть оповещения.

Таксофоны есть и в крупных городах, и в малых населенных пунктах - все в рабочем состоянии. Их сеть содержится в рамках услуги универсальной связи. Сейчас таксофоны дают возможность бесплатно вызвать экстренные службы и сообщить о происшествии. Они могут автономно работать на аккумуляторах и будут способны передавать сигнал о ЧС в случае отсутствия электропитания.