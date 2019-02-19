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19.02.2019 09:24
Рубрика: Экономика

Таксофоны предложили оборудовать сиренами для оповещения о ЧС

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Для оповещения населения о ЧС Минкомсвязи предложило оборудовать существующую сеть таксофонов сиренами и громкоговорителями. С такой инициативой выступил замглавы ведомства Олег Иванов, подтвердили "РГ" в министерстве.

В Минкомсвязи посоветовали не делать лишних трат при переходе на "цифру"

Сколько именно будет стоит такое переформатирование в Минкомсвязи пока не уточняют. Но все равно это обойдется дешевле, чем с нуля строить отдельную сеть оповещения.

Таксофоны есть и в крупных городах, и в малых населенных пунктах - все в рабочем состоянии. Их сеть содержится в рамках услуги универсальной связи. Сейчас таксофоны дают возможность бесплатно вызвать экстренные службы и сообщить о происшествии. Они могут автономно работать на аккумуляторах и будут способны передавать сигнал о ЧС в случае отсутствия электропитания.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи
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