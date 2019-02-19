Таможенную политику рассмотрят на заседании Совета глав правительств СНГ

Перспективы таможенной политики на пространстве СНГ включены в программу заседания Совета глав правительств стран Содружества 31 мая в Ашхабаде. Об этом заявил первый заместитель исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества в Исполкоме СНГ в белорусской столице, информирует БЕЛТА.

"Сегодня постпреды стран Содружества рассмотрят предложения в проект повестки дня заседания Совета глав правительств СНГ, намеченного на 31 мая в Ашхабаде. Большая часть вопросов будет носить экономический характер. В частности, планируется рассмотреть вопросы, связанные с таможенной политикой", - рассказал Виктор Гуминский. Кроме того, по его словам, планируется обсудить и проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года.

Повестка дня заседания Совета глав правительств стран Содружества, уточнил он, еще продолжает формироваться. "Основная часть этих вопросов будет рассмотрена 15 марта на заседании Экономического совета СНГ в Москве", - констатировал первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ.



